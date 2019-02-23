قائد عام شرطة عجمان يكرّم موظفة تميّزت بعملها 18 عاماً

المصدر: عجمان - البيان

كرّم اللواء الشيخ سلطان بن عبد الله النعيمي قائد عام شرطة عجمان، المدني فاطمة سيف علي من قسم المعلومات الأمنية، لخدمتها التي استمرت 18 عاماً في سلك الشرطة، لما قدمته من جهد وتفانٍ أثناء مسيرتها الحافلة بالعطاء.

وجاء تكريم قائد عام شرطة عجمان من منطلق حرص واهتمام القيادة بتعزيز التواصل وتوثيق الروابط بين منتسبيها الحاليين أو المتقاعدين من العسكريين والمدنيين على اختلاف مناصبهم التي كانوا يشغلونها، تقديراً لجهودهم التي بذلوها طيلة فترة عملهم في القيادة العامة لشرطة عجمان.

واستحقت المدني فاطمة سيف علي التكريم لجهودها المتواصلة والإخلاص في العمل طيلة 18 عاماً بقسم المعلومات الأمنية في أرشفة المعلومات والإحصاءات الأمنية وتحليل الاستبيانات. وعبّرت المكرّمة عن بالغ شكرها وتقديرها لقيادة شرطة عجمان على هذا التكريم .