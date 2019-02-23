مسيرة القافلة الوردية تنطلق من الشارقة اليوم

المصدر: الشارقة-البيان

تنطلق اليوم من الشارقة مسيرة فرسان القافلة الوردية التاسعة إحدى مبادرات جمعية أصدقاء مرضى السرطان المعنية بتعزيز الوعي بسرطان الثدي وأهمية الكشف المبكر عنه وذلك لتقديم الفحوصات المجانية للكشف عن سرطان الثدي لكل فئات المجتمع حتى الأول من مارس المقبل .

وقالت ريم بن كرم، رئيس اللجنة العليا المنظمة لمسيرة فرسان القافلة الوردية: «تعرفنا في القافلة الوردية على أن توفير الفحوصات المجانية لكل فئات المجتمع لن يمثل تحدياً لمسيرة فرسان القافلة الوردية، فالقيادة الحكيمة تحرص على صحة مواطنيها وكل من يعيش على أرض الإمارات، ولا تدخر أي جهد في سبيل تحقيق هذا الهدف الاستراتيجي النبيل».

واليوم وبعد مرور ثمانية أعوام على انطلاقتها، وعلاوةً على منجزاتها الطبية المتمثلة في توفير أكثر 56 ألف فحص مجاني، نجحت مسيرة فرسان القافلة الوردية في جمع قلوب كل أفراد المجتمع الإماراتي على حب العمل الإنساني والتطوعي

عيادات

وسيتم هذا العام تخصيص عيادة فحوصات طبية جديدة، صُممت خصيصاً لتُرافق الفرسان، طوال أيام المسيرة في إمارات الدولة السبع، الهدف منها توفير الفحوص الطبية لكل المراجعين على طول مسار الفرسان وفي المحطات التي يتوقفون عندها، ففي السابق كان الفرسان يرشدون الجمهور إلى أماكن العيادات ولكن مع وجود هذه العيادة الجديدة سيتم توفير الفحوص فوراً لكل الراغبين.

جدول

وتتوزع العيادات الطبية في الشارقة على أربعة مواقع هي: صحارى سنتر، وميغا مول، ومتنزه الشارقة الوطني، وسوق الجبيل (مخصصة للرجال)، وستوجد العيادة الثابتة طيلة أيام المسيرة في واجهة المجاز المائية، وستوجد معها في اليوم الأول العيادة المتنقلة.

وفي اليوم الثاني ستنتقل العيادات إلى عجمان، وتتوزع في كل من جامعة عجمان، ومستشفى عجمان التخصصي العام، ومركز الحميدية الصحي، ومركز المدينة الصحي (تستقبل الرجال والسيدات)، فيما ستوجد العيادة الثابتة في كورنيش عجمان طيلة أيام المسيرة، وستوجد معها في اليوم الثاني من المسيرة العيادة المتنقلة.

وفي اليوم الثالث تستقبل المسيرة المراجعين في أربع عيادات متنقلة في دبي، تتوزع على عدد من الأماكن هي مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال، والمدرسة الهندية الدولية، وحي دبي للتصميم، ومواصلات الإمارات (تستقبل الرجال والسيدات)، وستكون العيادة الثابتة في مول الإمارات.

أما اليوم الرابع فسيشهد انتقال العيادات إلى أم القيوين، حيث تستقبل المراجعين في كلٍ من مركز السلمة الصحي، ومركز فلج المعلا الصحي، ومستشفى القاسمي للنساء والولادة والأطفال بالشارقة، وفي مستشفى أم القيوين ستوجد العيادة المتنقلة.

وفي اليوم الخامس تنتقل العيادات إلى كل من الفجيرة ودبا الفجيرة وخورفكان. أما اليوم السادس من المسيرة ، فستكون العيادات المتنقلة في رأس الخيمة.

وفي اليوم الختامي للمسيرة ، تتوجه العيادات المتنقلة صوب العاصمة أبوظبي، وستستقبل المراجعين في كلٍ من متحف اللوفر أبوظبي، ونادي أبوظبي للسيدات، ومركز جامع الشيخ زايد الكبير (تستقبل الرجال والسيدات).