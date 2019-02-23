مجلس أصحاب الهمم بشرطة دبي يبحث خطة المشاريع المستقبلية

المصدر: دبي - وام

ترأس المقدم الدكتور سعود فيصل الرميثي رئيس مجلس أصحاب الهمم في شرطة دبي اجتماع المجلس الأول بحلته الجديدة، وذلك بعد إضافة أعضاء جدد لعضويته من أجل العمل على أهدافه المستقبلية لعام 2019 الساعية إلى تحقيق تطلعات القيادة العامة لشرطة دبي في تعزيز دور أصحاب الهمم في العمل الشرطي وتقديم خدمات تحقق سعادتهم إلى جانب تقديم خدمات تحقق السعادة لمتعاملي شرطة دبي من أصحاب الهمم.

واطلع الحضور على التقرير الختامي للمجلس لعام 2018 وتم مناقشة مشاريعه المستقبلية ومنها تنظيم 20 فعالية مجتمعية دامجة إلى جانب تطوير الخدمات الذكية التي تعزز من إسعاد أصحاب الهمم ودمجهم في المجتمع وعقد دورات تهدف إلى رفع كفاءة أداء الموظفين ومستواهم العملي والوظيفي .