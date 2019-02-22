سلطان القاسمي يصدر قانوناً بتنظيم هيئة «الإذاعة والتلفزيون»

المصدر: الشارقة ـ البيان

أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، القانون رقم (1) لسنة 2019م بشأن تنظيم هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون ووفقاً للقانون يكون مقر هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون الرئيس بمدينة الشارقة، ويجوز للهيئة بناءً على موافقة مجلس الشارقة للإعلام واعتماد المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة أن تُنشئ مكاتب وفروعاً لها في باقي مدن ومناطق الإمارة.

وتهدف هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون إلى المساهمة في تطوير الكوادر الإعلامية الوطنية القادرة على مواكبة متطلبات العصر التنموية وتوظيف أفضل الخبرات والتجارب الناجحة للمؤسسات الإعلامية العامة والخاصة في الدولة بالتنسيق مع الجهات المعنية وتعزيز دور الإعلام في جميع المجالات، وخاصة في بناء المجتمع والأسرة وترابطها وتعزيز القدرة التنافسية لوسائل الإعلام في إمارة الشارقة مع وسائل الإعلام الأخرى وتطوير الأداء الإعلامي ليقوم على المهنية والتميز والإبداع والحرية المسؤولة.