طحنون بن محمد يحضر أفراح المزروعي في العين

المصدر: العين- وام

حضر سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة العين، مساء أمس، حفل الاستقبال الذي أقامه سيف محمد درويش المزروعي، بمناسبة زفاف نجله «أحمد» إلى كريمة محمد مطر خلفان المزروعي، وذلك في مركز الأفراح في منطقة الهيلي بمدينة العين.

وهنأ سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، العريس وذويه بهذه المناسبة السعيدة، وبارك لهم أفراحهم، متمنياً لهم حياة أسرية سعيدة ومستقرة.

حضر الحفل الشيخ الدكتور سعيد بن محمد آل نهيان والشيخ زايد بن طحنون آل نهيان مدير مكتب ممثل حاكم أبوظبي في منطقة العين وعدد من المسؤولين.