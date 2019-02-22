حاكم رأس الخيمة يشهد فعالية «الحصن الحصين»

المصدر: رأس الخيمة - وام

شهد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة مساء أمس العمل الفني الوطني «الحصن الحصين» تجسيداً لمعاني الحب والولاء لصاحب السمو حاكم رأس الخيمة وتخليداً لذكرى المغفور له الشيخ صقر القاسمي، طيب الله ثراه.

وجسدت الفعالية التي حضرتها حرم صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي الشيخة هنا بنت جمعة الماجد لوحة فنية عن القيمة التاريخية لحصن رأس الخيمة القديم الذي يعود إنشاؤه إلى الفترة ما بين عام 1809 ـ 1819 خارج جدران البلدة القديمة كقلعة دفاعية تم تعزيزها حتى أصبحت مجمعاً محصناً ومقراً لأسرة القواسم الحاكمة حتى 1964 ليتحول بعدها إلى مقر للأمن والشرطة قبل أن يصبح متحفاً وطنياً.

وقد عبرت اللوحة عن الدور السياسي والاجتماعي المهم الذي لعبه الحصن في تاريخ رأس الخيمة في عهد المغفور له الشيخ صقر بن محمد القاسمي، طيب الله ثراه، كمركز للحكم وإدارة شؤون الإمارة ومقراً للشورى واستقبال الوفود الرسمية والأجنبية وكان شاهداً على أحداث وطنية ومواقف تاريخية رسم حاضر الإمارة وحفظ تاريخاً حافلاً يعكس حكمة المغفور له الشيخ صقر بن محمد القاسمي.

كما سلطت الفعالية الضوء على أبرز محطات مسيرة الوالد المغفور له الشيخ صقر بن محمد القاسمي باني رأس الخيمة الحديثة.