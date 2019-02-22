حاكم الشارقة يطلق جائزة الشيخ سلطان لطاقات الشباب

المصدر: الشارقة - البيان

أطلق صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مساء أمس، في حفل أقيم في قصر البديع العامر «جائزة الشيخ سلطان لطاقات الشباب»، التي تعد الأولى من نوعها على مستوى المنطقة، وتهدف إلى صقل المواهب والمهارات اليومية وتعزيز الإرادة لدى اليافعين والشباب في دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال خوض تحدٍّ مختلف المستويات ومتعدد المجالات، يشمل التطوع والمغامرة والمهارة والموهبة.

وقال صاحب السمو حاكم الشارقة في كلمة خلال حفل إطلاق الجائزة: «يسعدنا أن نرحّب بكم جميعاً اليوم، لنطلق جائزة هامة جديدة، ندعم من خلالها أبناءنا وبناتنا الأعزاء، ليس في إمارة الشارقة وحدها، بل في دولة الإمارات العربية المتحدة كلها، نحفزهم على التميز، وبذل الجهود الخلاقة، لدفع عجلة التقدم والتجديد، في كل المجالات التي ترفع من شأن مجتمعاتنا، وكما تعلمون جميعاً، إن شباب كل أمة في العالم هو مستقبلها، لذلك، كان لزاماً علينا جميعاً، على جميع المستويات، ومهما كانت مواقعنا، أن نخطط ونعمل معاً، لكي يحصل أبناؤنا وبناتنا، منذ الولادة، في المنازل، والمدارس، والمراكز الثقافية والفنية والرياضية، بأطيافها المختلفة، على البيئة الملائمة والآمنة، التي تتيح للجميع، النمو البدني والذهني المتكامل، ليكشفوا، ويصقلوا من خلالها مواهبهم، وليتميزوا ويبرزوا في مجالاتهم».

مواهب

وأضاف سموه: «منكم من سينبغ في العلوم والرياضيات، والطبّ والهندسة وما يماثلها، ومنكم من سينبغ في مجالات إدارة الأعمال والاقتصاد والعلوم الاجتماعية، وكذلك سينبغ بعضكم في العلوم الإنسانية، ومجالات الفنون الجميلة والفنون الأدائية، ومنكم من سينبغ بإذن الله في مجالات متعددة، نحمد ونشكر المولى العلي القدير أن خلقنا باختلاف مواهبنا وقدراتنا، لكي نتكامل مع بعضنا، ولكي لا ننعم فقط بالصحة الجيدة، وطول العمر، وسهولة الحياة المعيشية اليومية».