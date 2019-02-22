حاكم رأس الخيمة: الإعلام الوطني مرآة تعكس للعالم إنجازاتنا ومكتسباتنا

المصدر: رأس الخيمة - وام

استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة بقصر سموه بمدينة صقر بن محمد أمس وفداً من شركة أبوظبي للإعلام برئاسة الدكتور علي بن تميم مدير عام الشركة.

وأشاد صاحب السمو حاكم رأس الخيمة خلال اللقاء بالإعلام الوطني الإماراتي ومواكبته مسيرة النهضة الشاملة والإنجازات الحضارية في الدولة.

وقال سموه إن «الإعلام الوطني هو المرآة التي تعكس للعالم إنجازاتنا ومكتسباتنا الحضارية وخط الدفاع الأول عن قيمنا ومبادئنا وهويتنا الوطنية ولطالما لعب إعلامنا دوراً إيجابياً في تشكيل الرأي العام وتعزيز روح المواطنة الصالحة منذ مرحلة التأسيس وأسهم في نقل صوت الوطن والمواطن بكل مصداقية وشفافية».

وأضاف سموه: «نملك في رأس الخيمة رؤية إعلامية شاملة ونظرة مستقبلية لواقعنا الإعلامي ستساهم في مواكبة ما تشهده الإمارة من تطورات متسارعة في العديد من القطاعات الحيوية، وستعزز من إيصال الرسالة الإعلامية بكل ما تحمله من ثوابت وطنية ومسؤولية مهنية لخدمة التوجهات التنموية الشاملة للإمارة».

وأشاد الدكتور علي بن تميم بدور إمارة رأس الخيمة في صناعة المشهد الإعلامي في الدولة من خلال الفعاليات والأحداث الوطنية التي تستضيفها مؤكداً سعي أبوظبي للإعلام على الدوام للقيام بمسؤوليتها في إيصال الرسالة الإعلامية الوطنية إلى العالم بفضل دعم القيادة الحكيمة ومتابعة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة إيماناً بأهمية الإعلام ودوره المؤثر في التنمية والبناء والثقافة والمعرفة.

واطلع صاحب السمو حاكم رأس الخيمة من الدكتور علي بن تميم على استراتيجية أبوظبي للإعلام المستقبلية وخططها الطموحة في تعزيز المشهد الإعلامي.