صورة أمير الكويت في أكبر لوحة على الرمال بالعالم

المصدر: دبي - البيان

نشر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في حسابه الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» فيديو لمجموعة من الشباب المواطنين خلال قيامهم برسم صورة الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت الشقيقة، في أكبر لوحة محفورة على الرمال في العالم بمساحة 170 ألف قدم مربعة، وذلك على أنغام أغنية تتغنى في حب الكويت بمناسبة احتفالاتها بالعيد الوطني الثامن والخمسين، وعيد التحرير الثامن والعشرين، الذي يصادف يوم 25 فبراير من كل عام.