مطارا دبي والشارقة يستقبلان الكويتيين بالورود

المصدر: دبي - البيان

شارك فريق (هويتي) في مطارات دبي، المسافرين الكويتيين احتفالاتهم باليوم الوطني لدولة الكويت الشقيقة، الذي يصادف الخامس والعشرين من فبراير من كل عام. وقام أعضاء الفريق باستقبال وتوزيع الورود والحلوى والضيافة العربية والأعلام الكويتية، على الزوار الكويتيين القادمين إلى دبي لقضاء إجازاتهم في ربوع الإمارات.

وتقدم أحمد الخياط نائب الرئيس- وحدة برامج التميز والشراكات الحكومية التابعة لإدارة الشؤون المؤسسية في مطارات دبي، بأطيب الأمنيات إلى الكويت، راجياً لها دوام التطوّر والازدهار، وإلى شعبها العزيز بموفور الرخاء والمضي قدماً على طريق تحقيق تطلعاته المستقبلية.

يضم فريق الهوية الوطنية في مطارات دبي (هويتي) ممثلين عن مطارات دبي والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي والإدارة العامة لأمن المطارات في شرطة دبي وجمارك دبي وهيئة دبي للطيران المدني.

أيضاً احتفل مطار الشارقة باليوم الوطني لدولة الكويت الشقيقة، الذي يصادف الـ25 من فبراير من كل عام، حيث استقبل موظفو المطار المسافرين الكويتيين والعائلات القادمة من دولة الكويت بالورود والهدايا، ابتهاجاً بهذه المناسبة السعيدة في مشهد يجسّد أسمى معاني المحبة والتلاحم بين الشعبين الإماراتي والكويتي، ويوطد المشاعر الأخوية والروابط التاريخية التي تجمع بين الدولتين الشقيقتين.