هزاع بن زايد يشيد بشباب الوطن خلال آيدكس ونافدكس 2019

المصدر: أبوظبي ـ وام

أشاد سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي بأدوار شباب الوطن المتميزة خلال معرضي آيدكس ونافدكس 2019.

وقال سموه في تصريحات له بهذه المناسبة: الشباب الإماراتي الذي رأيناه يبدع في مختلف المجالات كان متألقاً خلال معرضي آيدكس ونافدكس 2019 ليثبت أن رهان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة عليه في قيادة المستقبل رهان ناجح ومثمر. وأضاف: مع ختام هذه الفعالية وإنجازاتها الملموسة نشعر بفخر عظيم بنجاح تجربة «صنع في الإمارات» في المجال العسكري.