وزيرة الإنتاج الحربي الباكستانية تشيد بالجهود الإنسانية للشيخة فاطمة

المصدر: أبوظبي - وام

أشادت زبيدة جلال وزيرة الإنتاج الحربي في جمهورية باكستان الإسلامية، بالجهود الإنسانية لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية.

وأعربت خلال زيارتها مقر الاتحاد النسائي العام اليوم عن سعادتها بزيارة دولة الإمارات، وقالت: «إنه لشرف عظيم لنا أن نكون هنا».. ونوّهت بدعم سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك للنساء الباكستانيات غير القادرات عن طريق تشييد مرافق صحية وتعليمية وخدمية إلى جانب المساعدات الغذائية والإنسانية.. مؤكدة أن كرم وأفعال سموها نابعة من إيمانها بمبادئ وتعاليم الدين الإسلامي الحنيف وتقديرها للقيم الإنسانية. وأشادت معاليها بالتقدم الذي حققته المرأة الإماراتية في جميع الميادين بدعم من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رائدة العمل النسائي، التي لا تدخر جهداً في سبيل النهوض بالمرأة داخلياً وخارجياً.

وكانت وزيرة الإنتاج الحربي في جمهورية باكستان قد التقت خلال زيارتها الاتحاد النسائي نورة السويدي مديرة الاتحاد، والدكتورة موزة الشحي المديرة التنفيذية لمكتب الاتصال لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، وعدداً من مديري الإدارات في الاتحاد.

ورحبت نورة السويدي بمعالي الوزيرة الباكستانية وأطلعتها على الجهود التي يقوم بها الاتحاد في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للمرأة والبرامج والدورات التي يعدها لصالح دعمها ومواصلة نهضتها.

وقالت إن المرأة الإماراتية، وبدعم من سمو أم الإمارات، وصلت إلى التمكين الكامل في جميع القطاعات العامة والخاصة، ووصلت إلى مناصب عليا في الدولة وتشغل أكثر من 66% من الوظائف الحكومية 30% منها بمناصب قيادية.