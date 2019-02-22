محمد البواردي يتفقد أجنحة الشركات الوطنية والدولية

المصدر: أبوظبي- وام

قام معالي محمد بن أحمد البواردي وزير دولة لشؤون الدفاع، أمس، بجولة تفقدية في معرض ومؤتمر الدفاع الدولي «آيدكس 2019»، الذي يقام في مركز أبوظبي الوطني للمعارض.

وزار معاليه خلال الجولة عدداً من أجنحة الشركات الوطنية والدولية المشاركة في آيدكس، والتي تقدم آخر ابتكاراتها وصناعاتها وإنتاجها من الأنظمة الدفاعية والعسكرية. وشملت الجولة أجنحة جمهورية التشيك والصين وشركة IGG وشركة Nexter الفرنسية ومركز أحمد المزروعي، وشركة Hanwa الكورية. رافق معاليه خلال الجولة عدد من كبار الضباط والمسؤولين في وزارة الدفاع.