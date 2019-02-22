لجنة شؤون الدفاع بـ «الوطني» تعقد جلسة مباحثات مع نظيرتها الفرنسية

المصدر: أبوظبي ـ البيان

عقدت لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية بالمجلس الوطني الاتحادي برئاسة محمد بن كردوس العامري رئيس اللجنة، في مقر المجلس بأبوظبي أول من أمس جلسة مباحثات رسمية مع وفد لجنة الدفاع الوطني والقوات المسلحة في المجلس الوطني للجمهورية الفرنسية، الذي ضم جان جاك بريدي رئيس اللجنة، وبرفقته أعضاء اللجنة سيفارين جيبسون، وباتريس فيرشار، وكزافيي باتو.

حضر اللقاء أعضاء لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية بالمجلس الوطني الاتحادي سالم علي الشحي، وعزة سليمان بن سليمان، وفيصل حارب الذباحي، ومطــر سهيـل اليبهوني الظاهري، وخليــفة سهيـل المزروعي.

وجرى خلال اللقاء التأكيد على أهمية تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات العربية المتحدة والجمهورية الفرنسية في المجالات كافة، لاسيما البرلمانية منها، بما يعود بالنفع على البلدين والشعبين الصديقين، فضلاً عن أهمية تنسيق الرؤى والمواقف بين الجانبين في المحافل الدولية المختلفة، من أجل المساهمة الفعالة في تحقيق الأمن والاستقرار الدوليين في العديد من مناطق الصراعات والنزاعات التي يشهدها العالم، ومكافحة الإرهاب والتطرف والتعصب الديني.

وتطرق الجانبان إلى الحديث عن عدد من القضايا والأزمات الإقليمية والدولية التي تهم البلدين ومنها الأزمة اليمنية، والمواقف الإيرانية المهددة للأمن والاستقرار الدوليين، لافتين إلى أهمية الحل السياسي وتفعيل الحوار ومفاوضات السلام من أجل حل الأزمات وعودة الأمن والاستقرار للمنطقة والعالم. وأثنى الوفد الفرنسي على الجهود الإنسانية والتنموية الكبيرة التي تقوم بها الإمارات في اليمن دعماً للشعب اليمني الأعزل، الذي يعاني جراء الممارسات الغير إنسانية التي تقوم بها ميليشيات الحوثي الانقلابية.

في بداية اللقاء رحب محمد بن كردوس العامري رئيس لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية بالمجلس الوطني الاتحادي بالوفد الفرنسي الضيف، متمنياً لهم طيب الإقامة في الدولة. ومثنياً على مشاركتهم في معرضي الدفاع الدولي «آيدكس 2019» والدفاع البحري «نافدكس 2019» بأبوظبي .

علاقات

من جهته عبر جان جاك بريدي رئيس لجنة الدفاع الوطني والقوات المسلحة في المجلس الوطني للجمهورية الفرنسية عن سعادته لزيارة دولة الإمارات وحفاوة الاستقبال، مشدداً على أهمية تعزيز علاقات التعاون والشراكة بين مختلف المؤسسات في البلدين الصديقين، بما يصب في خدمة المجتمع الدولي ويساهم في نشر قيم التعايش والتسامح والأمن والاستقرار ونبذ العنف والتطرف ومكافحة الإرهاب.