أبوظبي تستضيف مؤتمر مشاريع تحلية المياه مارس المقبل

المصدر: دبي ـ البيان

تترقب أوساط اقتصادية وبلدية في دول مجلس التعاون الخليجي انعقاد مؤتمر مشاريع تحلية المياه الإقليمي «مينا ديسالينيشن بروجكتس»، والذي تستضيفه إمارة أبوظبي الدورة الأولى منه في مارس المقبل، بما يمثله من محطة انطلاق بارزة في ميدان تحلية المياه.وكشف تقرير صادر عن «بي إن سي»، الشركة المتخصصة في أبحاث وعلاقات الأعمال أن القيمة الإجمالية للاستثمار في أكبر عشر محطات لتحلية المياه جاري تطويرها في دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تبلغ ما يصل إلى 19.3 مليار درهم، تصل حصة دولة الإمارات فيها إلى 4.7 مليارات درهم ، وتشارك في المؤتمر وزارة الطاقة، وهيئة كهرباء ومياه الشارقة، والمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة السعودية، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي المصرية، وشركة الماء والكهرباء بالمملكة العربية السعودية، ووزارة الكهرباء والماء الكويتية، الهيئة العامة للمياه العمانية (ديم) .

وفي تعليقه على انعقاد الدورة الأولى من مؤتمر مشاريع تحلية المياه الإقليمي «مينا ديسالينيشن بروجكتس»، لفت الدكتور المهندس راشد الليم رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة إلى أهمية الحدث الذي تستضيفه أبوظبي، والذي يأتي في وقت تزيد الحاجة فيه إلى مصادر للمياه الصالحة للاستخدام، لمواكبة التوسع البشري والعمراني والاقتصادي الذي تشهده دول المنطقة ودولة الإمارات على وجه الخصوص.