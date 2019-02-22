مركز اتصال حكومة أبوظبي يستعرض مسيرته

المصدر: أبوظبي ـ البيان

احتفى مركز اتصال حكومة أبوظبي، خلال الملتقى السنوي الذي أقيم في فندق أبراج الاتحاد في أبوظبي، بمرور 10 سنوات على تأسيسه ليسطر قصة نجاح من الخدمة المتميزة، وتقديم خدمات حكومية ترتقي بتجربة المتعاملين وتعمل على إسعادهم.

وشهد الملتقى الذي عقد تحت شعار «10 سنوات في خدمة المتعاملين» بالتعاون مع مزود الخدمة شركة تيلي بيرفورمانس الفرنسية، مشاركة واسعة من الجهات الحكومية في الإمارة، واستهل فعالياته بإلقاء محاضرة عن التسامح وذلك في إطار إعلان صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، عام 2019 «عاماً للتسامح»، تبعه عرض لأهم إنجازات المركز للعشر سنوات الماضية .