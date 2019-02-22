«كهرباء دبي» تستعرض جهودها في دمج وتمكين أصحاب الهمم

المصدر: دبي - البيان

شاركت هيئة كهرباء ومياه دبي في الملتقى الثالث لإسعاد أصحاب الهمم، الذي نظمته بلدية دبي تحت عنوان «سهولة الوصول»، وذلك في إطار حرصها على تبادل الخبرات والتجارب الناجحة، حيث شهد الملتقى مشاركة عدد من البلديات والجهات الحكوميّة من مختلف أنحاء الدولة.

استعراض

واستعرضت الهيئة جهودها وأفضل ممارساتها ومبادراتها في مجال دمج وتمكين أصحاب الهمم في محيطهم الاجتماعي وفي بيئة العمل، حيث توفر الهيئة مرافق وخدمات في المباني التابعة لها وفق أعلى المعايير العالمية، تتطابق مع «كود دبي للبيئة المؤهلة»، كما أطلقت العديد من المبادرات المبتكرة والذكية التي تسهّل حصولهم على المعلومات وفقاً لمعايير خدمات حكومة دبي الذكية.

وأكد سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، حرص الهيئة على تبادل الخبرات والمعارف مع المؤسسات الحكومية في الدولة في إطار تضافر الجهود، وتحقيق التكامل بين مؤسسات الدولة، تنفيذاً لرؤية القيادة الرشيدة.

وقال: «تسعى الهيئة إلى تعزيز الجهود المشتركة لدعم السياسة الوطنية لتمكين أصحاب الهمم، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بهدف إيجاد مجتمع دامج خالٍ من الحواجز يضمن التمكين والحياة الكريمة لأصحاب الهمم وأسرهم، ومبادرة «مجتمعي... مكان للجميع» التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، والتي تهدف إلى تحويل دبي بالكامل إلى مدينة صديقة لأصحاب الهمم بحلول العام 2020، بما يحقق مئوية الإمارات 2071 بجعل دولة الإمارات أفضل دولة في العالم».

مبادرات

وأضاف الطاير: «قطعت هيئة كهرباء ومياه دبي شوطاً طويلاً في مجال دعم وتمكين أصحاب الهمم، عبر إطلاق العديد من المبادرات والبرامج والخدمات، وفقاً لخطط واستراتيجيات مدروسة متوافقة مع أفضل الممارسات والمعايير العالمية، وقد أسهمت هذه الجهود في رفع نسبة سعادة المجتمع عن دور الهيئة كجهة داعمة لأصحاب الهمم من 87% عام 2013 إلى 94.3% خلال عام 2017».

عمل

قال سعيد الطاير: «توّجت جهود الهيئة في مجال العمل المجتمعي بحصولها على العديد من الجوائز في مجال المسؤولية المجتمعية على المستويين المحلي والعالمي، من بينها جائزة الأميرة هيا للتربية الخاصة».



