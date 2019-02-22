بلدية مدينة أبوظبي تستبدل إنارة 21 جسراً من التقليدية إلى LED

المصدر: أبوظبي- البيان

نفذت بلدية مدينة أبوظبي، وضمن أعمال تطوير البنية التحتية، مشروعاً استهدف صيانة إنارة أسفل الجسور الواقعة على امتداد طريق أبوظبي - دبي السريع، حيث شمل المشروع 21 جسر سيارات واستبدالها بإنارة موفرة للطاقة من نوع LED، مما أسهم بتخفيض استهلاك الطاقة بمعدل يتراوح بين 50-75% من الاستهلاك الحالي.

ويأتي هذا المشروع تطبيقاً لاستراتيجية الإنارة العامة المستدامة لمدينة أبوظبي، وحرصاً من البلدية على تحقيق معايير الاستدامة في تنفيذ مشاريعها الداعمة لمنظومة البنية التحتية والمرافق الخدمية العامة.

على الصعيد ذاته، اشتمل المشروع كذلك على تركيب إنارة تجميلية لإبراز المعالم الجمالية للجسور، مما يعكس المظهر الحضاري لمدينة أبوظبي، وتندرج هذه الأعمال ضمن الخطة السنوية لمشاريع صيانة إنارة الطرق .