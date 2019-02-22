«خدمات المزارعين» يؤهّل 20 موظفاً بدبلوم المدرب المعتمد

المصدر: أبوظبي- وام

حصل 20 مواطناً من موظفي مركز خدمات المزارعين بأبوظبي على «دبلوم مدرب معتمد CT» بعد أن اجتازوا برنامجاً تدريبياً مكثفاً نظمته إحدى شركات التدريب العالمية المتخصصة في تأهيل المدربين المعتمدين، وذلك في إطار الاستثمار الأمثل للخبرات والكفاءات الوظيفية.

كما نظم المركز 51 دورة تدريبية متنوعة للموظفين في أبوظبي والعين ومنطقة الظفرة خلال 2018 استفاد منها نحو 464 موظفاً من مختلف الإدارات، حيث يتم تنفيذ الخطة التدريبية التي تحمل اسم «معارف» من خلال موظفي المركز من أصحاب الخبرات العلمية والعملية، وتحت إشراف قسم التدريب وإدارة المواهب والأداء بإدارة الموارد البشرية، حيث شارك في تنفيذ خطة العام الماضي 47 موظفاً من مختلف التخصصات الفنية والإدارية.

وتنوعت البرامج التدريبية لتشمل برامج تخصصية لتدريب المهندسين الزراعيين على جوانب الزراعة المختلفة، وآليات التوعية والإرشاد بأفضل الممارسات الزراعية، وبرامج تدريبية لتنمية الثقافة المؤسسية وصقل المهارات الإدارية، بالإضافة إلى الدورات التدريبية السلوكية، حيث تم تنظيم 20 دورة تدريبية تخصصية حول برنامج مكافحة آفات النخيل، وبرنامج الري والزراعة العضوية وعمليات البستنة، بالإضافة إلى التدريب على أفضل الممارسات الزراعية (GAP)، في حين تم تنفيذ 29 دورة تتعلق بأنشطة الثقافة المؤسسية للتوعوية بنظام الإجازات وعامل برادفورد ووسائل المراجعة المرحلية، وعدد من الورش المتعلقة بالأمن والسلامة والتظلمات، كما تم تنظيم دورتين في البرامج السلوكية.

نجاح

وذكر فيصل بن هلال المري مدير إدارة الموارد البشرية بالإنابة، أن تأهيل مدربين معتمدين ومساعدتهم للحصول على شهادة المدرب المعتمد تمثل خطوة مهمة لإنجاح برنامج التدريب الداخلي (معارف) الذي يدار ذاتياً، حيث يتم تنفيذ التدريب الفني التخصصي من قبل نخبة من خبراء الزراعة في إدارة الخدمات الفنية، بهدف نشر المعرفة حول الأنشطة الزراعية، التي تمثل أولوية لدى المركز مثل مكافحة آفات النخيل والري ومتطلبات شهادة «جلوبال جاب»، التي يكون لها بالغ الأثر على برامج الإرشاد الزراعي، وتوعية أصحاب وعمال المزارع على مدار العام، بينما يتولى فريق آخر من الموظفين التدريب على الكفاءات السلوكية والمشاركة المعرفية.