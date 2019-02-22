«نيابة دبي» تناقش تطوير الخطة الاستشرافية 2050

المصدر: دبي - البيان

عقدت النيابة العامة بدبي جلسة حوارية مع شركائها الاستراتيجيين حول ملامح تطوير الخطة الاستشرافية للنيابة العامة 2050، وعقدت الجلسة في مختبرات الإبداع والابتكار بالمبنى الرئيسي، بهدف ضمان إشراك الشركاء في عملية إعداد وتطوير استراتيجية استشراف المستقبل، وربط مبادراتها الاستشرافية وخططها المستقبلة باستراتيجية الإمارات لاستشراف المستقبل ومئوية الإمارات 2071 .

وتناولت الجلسة مناقشة لأبرز المشاريع والمبادرات المشتركة بين النيابة العامة وشركائها ووضع النقاط والجوانب لتطوير مجالات التعاون، وتبني أحدث التطورات التقنية والفنية، كما تم تبادل المعرفة والخبرات وأفضل الممارسات، استناداً إلى أحدث التطورات والاتجاهات المستقبلية في الحكومة، إلى جانب تعزيز التعاون والتنسيق مع الشركاء من خلال وضع الخطط المشتركة لتحديد الأنشطة والعمليات والموارد اللازمة لتنفيذ المشاريع المستقبلية.

حضر الجلسة الحوارية، ممثلون لـ8 شركاء استراتيجيين منهم اللجنة العليا للتشريعات مثّلها الأمين العام أحمد بن مسحار، وشرطة دبي، ومحاكم دبي، وهيئة الطرق والمواصلات، ومركز خدمات الإسعاف، وهيئة الصحة بدبي، بالإضافة لبلدية دبي، وجمارك دبي.