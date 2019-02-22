بلدية أم القيوين و«الدفاع المدني» تطلقان حملة لتنظيف الصحراء

المصدر: أم القيوين - البيان

أطلقت دائرة بلدية أم القيوين بالتعاون مع إدارة الدفاع المدني بأم القيوين، حملة تنظيف المناطق الصحراوية بالإمارة تحت شعار «على خطاك يا زايد.. لنترك صحراءنا نظيفة»، تزامناً مع عام التسامح، والتي سوف تستمر على مدار العام، ويشارك فيها عدد من موظفي الدفاع المدني ودائرة البلدية وروضة النرجس وعدد من المتطوعين.

وجاء انطلاق الحملة في إطار الاهتمام البيئي الكبير الذي تشهده الدولة، وانطلاقاً من توجيهات قيادتنا الرشيدة، وحرصها على استدامة سلامة البيئة، وانطلاقاً من مقولة المغفور له، بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، بأن «النظافة قيمة حضارية تعكس الوعي العام للأمم، وتكمل إنجازاتها على هيئة مدن جميلة خالية من النفايات والانبعاثات الضارة».

وتم خلال الحملة توزيع المطبوعات والنشرات التوعوية على سائقي المركبات ومرتادي الأماكن الصحراوية، لتعزيز الوعي البيئي بأهمية الحفاظ على نظافة بيئتنا، ورفع حس المسؤولية المجتمعية من خلال إشراك جميع أفراد المجتمع، وأهمية الالتزام بالقوانين المتعلقة بالمظهر العام والبيئة والنظافة العامة.