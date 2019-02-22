مستشفى «هيلث بوينت» يقدّم الدعم لحملة القافلة الوردية

المصدر: أبوظبي ـ البيان

يقدّم مستشفى «هيلث بوينت» التخصصي، التابع لشبكة مبادلة للرعاية الصحية المتكاملة عالمية المستوى في أبوظبي، جلسات مجانية للكشف المبكر عن مرض سرطان الثدي في أبوظبي دعماً لحملة «القافلة الوردية».

ويعتبر هذا الحدث الذي انطلق أمس الخميس ويستمر لمدة عشرة أيام، من الفعاليات السنوية المميزة التي يشارك فيها مجموعة من الأطباء والمتخصصين الذين يجوبون أنحاء مختلفة من الدولة على ظهور الخيل بهدف تعزيز الوعي حول أهمية إجراء الفحوصات اللازمة للكشف عن هذا المرض وتقديم فحوصات مجانية تشمل تصوير الثدي بالأشعة السينية والموجات فوق الصوتية إلى جانب إجراء الفحوصات البدنية.

وأكدت الدكتورة مي أحمد سلطان الجابر، المدير الطبي في مستشفى «هيلث بوينت» وأخصائي طب الصحة العامة أنّ الكشف المبكر عن المرض يعتبر بمثابة الكلمة الفصل بين الحياة والموت بالنسبة للسيدات.

وأوضحت: «أن 8 من أصل كل 10 أورام في الثدي هي أورام حميدة، وتصل نسبة الحالات المرضية القابلة للشفاء من مرض سرطان الثدي إلى نحو 98% إذا ما تم اكتشافه وتشخيصه في وقتٍ مبكرٍ، إلّا أنَّ هناك العديد من العوامل التي تحول دون إجراء الفحوصات اللازمة منها ما يتعلق بالحرج أو «المحرمات ثقافياً ومجتمعياً» وبعضها يعود إلى الخوف والقلق المرتبط بانتظار النتائج.

ولا بدّ من التأكيد على أن عدم إجراء الفحوصات اللازمة بشكل دوري، ينذر بتفاقم خطر الإصابة بهذا المرض. وبصفتنا مزوّدين رائدين لخدمات الرعاية الصحية في دولة الإمارات العربية المتحدة، نحن فخورون للغاية بشراكتنا مع حملة القافلة الوردية للسنة الرابعة على التوالي، حيث تُعد هذه الحملة بمثابة خطوة إيجابية نحو تعزيز الوعي بأهمية العناية بالصحة وتشجيع الناس على الاستفادة من مثل هذه المبادرات وإجراء الفحوصات الطبية بشكل منتظم«.

خدمات

سيقدّم مستشفى»هيلث بوينت" قسائم مجانية خاصة بتصوير الثدي بالأشعة والتصوير بالموجات فوق الصوتية في مركز التصوير التشخيصي والعلاج الإشعاعي وذلك للمرضى الذين يتم إحالتهم لإجراء مزيد من الفحص. والجدير بالذكر أن الفحوصات الخاصة بمرض سرطان الثدي تعتبر أحد برامج الفحوصات التي يقدّمها الخبراء في المستشفى.