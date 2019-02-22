خبراء عالميون يناقشون دور المجتمع المدني في مكافحة سرطان الثدي

المصدر: الشارقة - البيان

تنطلق غداً من نادي الشارقة للفروسية والسباق، مسيرة فرسان القافلة الوردية التاسعة، إحدى مبادرات جمعية أصدقاء مرضى السرطان، المعنية بتعزيز الوعي بسرطان الثدي، وأهمية الكشف المبكر عنه.

وتحظى مسيرة فرسان القافلة الوردية، برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وبدعم وتوجيهات قرينة سموه، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، الرئيس المؤسس لجمعية أصدقاء مرضى السرطان، سفيرة الاتحاد الدولي لمكافحة السرطان للإعلان العالمي للسرطان.

وتقيم اللجنة العليا المنظمة لمسيرة فرسان القافلة الوردية، على هامش حفل الانطلاق جلسة نقاشية تحت عنوان «أهمية دور المجتمع المدني في مكافحة سرطان الثدي»، ويشارك في الجلسة التي تديرها الدكتورة سوسن الماضي، المدير العام لجمعية أصدقاء مرضى السرطان، رئيس اللجنة الطبية والتوعوية لمسيرة فرسان القافلة الوردية، خبراء ومختصون من صندوق الأمم المتحدة للسكان، وتحالف الأمراض غير المعدية في إقليم شرق المتوسط، ووزارة الصحة ووقاية المجتمع، وناجية من سرطان الثدي، يبحثون فيها الأدوار التي يجب أن تضطلع بها مؤسسات المجتمع المدني في مكافحة سرطان الثدي.

وتهدف الجلسة إلى العمل على تطوير حركة مجتمعية شاملة هدفها توعية المجتمع وتشجيع أفراده على المشاركة في الحملات التوعوية.