تقنية «واتر جت» تدخل مجلس التعاون الخليجي من خلال الإمارات

المصدر: أبوظبي- البيان

يقدم مركز «برجيل لجراحة اليوم الواحد» أكبر مركز لجراحات اليوم الواحد في الشرق الأوسط، تقنية «واتر جت» الجديدة والمبتكرة لشفط الدهون في خطوة تهدف لرفع مستوى الخدمات الطبية في المنطقة.

ويتم إجراء عملية شفط الدهون باستخدام التقنية الثورية عبر جهاز يقوم بشفط ونقل الدهون إلى الخارج تحت ضغط ماء عالٍ، حيث يتم تفتيت الدهون بلطف بعيداً عن الأنسجة ثم نقلها في وقت واحد إلى الخارج.

وعلق الدكتور ألكسندروس ديونيسوبولوس، أخصائي جراحة التجميل، في مركز «برجيل لجراحة اليوم الواحد»: نحن نعمل على تقديم أفضل التقنيات والخدمات الطبية المتقدمة لمرضانا، وتتميز هذه التقنية المتطورة في شفط الدهون بأنها تقوم بشفط الماء والدهون معاً إلى الخارج،.