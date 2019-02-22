وزارة الصحة تدشّن مركز خورفكان التخصصي لطب الأسنان

المصدر: خورفكان- وام

دشنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، مركز خورفكان التخصصي لطب الأسنان بإمارة الشارقة الذي تم تنفيذه وفق أحدث المعايير العالمية لتقديم الخدمات الصحية والعلاجية في مجال طب الأسنان.

يحتوي المركز - الذي يلبي احتياجات المرضى والمراجعين في إطار مواكبة التطور العلمي والتقني - على 15 عيادة أسنان مجهزة بأحدث الأجهزة المتطورة والذكية في مجال طب الأسنان لخدمة أهالي المنطقة، بالإضافة إلى سكان المناطق المجاورة.

وأكد الدكتور حسين عبد الرحمن الرند الوكيل المساعد لقطاع المراكز والعيادات الصحية، أن تدشين مركز خورفكان التخصصي لطب الأسنان يأتي في إطار خطط الوزارة لتلبية احتياجات الرعاية الصحية وفق أرقى المعايير والممارسات الطبية من خلال افتتاح المراكز التخصصية، والارتقاء بالخدمات الصحية الوقائية والعلاجية والتأهيلية، وتوفير الكوادر الطبية المتخصصة لتقديم أفضل الخدمات المتميزة بأعلى المعايير.

وقالت الدكتورة مريم السيد جعفر رئيسة قسم الأسنان بالوزارة، إن مشروع مركز خورفكان التخصصي لطب الأسنان يمثل إضافة نوعية لخدمات طب الأسنان في المنطقة، من خلال العيادات المجهزة بأحدث الأدوات والمعدات اللازمة لتقديم خدمة متميزة.

وأوضحت، أن المركز سيبدأ تقديم خدماته الطبية للمواطنين طوال أيام الأسبوع من الأحد إلى الخميس من الساعة 7:30 صباحاً إلى 2:30 ظهراً، وتشمل خدماته طب الأسنان العام والوقائي وصحة الفم وعلاج الجذور وطب أسنان الأطفال وجراحة وزراعة وتقويم الأسنان وطب الأسنان الترميمي وأشعة الأسنان الثلاثية الأبعاد وخدمات مختبر الأسنان.