«مستشفى برايم» يعلن عن اختيار برنامج الإشراف على المضادات الحيوية

المصدر: دبي- البيان

أعلن «مستشفى برايم»، عن قبول الورقة البحثية حول تجربته الفريدة لبرنامج الإشراف على استخدام المضادات الحيوية للنقاش في «مؤتمر الجمعية الأوروبية لعلم الأحياء الدقيقة السريرية والأمراض المعدية 2019» (ECCMID 2019)، والذي سيعقد في العاصمة الهولندية أمستردام في الفترة من 13 إلى 16 أبريل المقبل. ويعد هذا المؤتمر حدثاً عالمياً رائداً في مجال علم الأحياء الدقيقة السريرية والأمراض المعدية، حيث يجمع 12.000 مشاركاً في دورته لهذا العام.

وقام بإعداد الورقة البحثية الدكتور ضرار عبد الله، استشاري الأمراض الباطنية ورئيس قسم العناية المركزة ورئيس البرنامج الطبي للإشراف على المضادات الحيوية في «مستشفى برايم»، وذلك بالتعاون مع أقسام الطوارئ وتكنولوجيا المعلومات، والتي حملت عنوان «فاعلية تدقيق ومراجعة آلية استخدام المضادات الحيوية عبر الاستفادة من نظم معلومات المستشفيات في إطار برنامج الإشراف على استخدام المضادات الحيوية على استهلاك مضادات سيفترياكسون والفلوروكينولونات في قسم الطوارئ في مستشفى خاص يضم 100 سرير في دبي».

وقال الدكتور جميل أحمد، المدير التنفيذي لـ «مجموعة برايم للرعاية الصحية»: «تم تصميم برنامج الإشراف على المضادات الحيوية من أجل تنظيم عملية الإفراط في استخدام المضادات الحيوية التي يمكن أن تؤدي إلى ظهور البكتيريا المقاومة. وتم تطوير هذا البرنامج من خلال سجلاتنا الطبية الإلكترونية لمراقبة استخدام كافة المضادات الحيوية في المستشفى، مع التركيز على فئتي سيفترياكسون وفلوروكينولونات واللتين يتم وصفهما من قبل الأطباء في قسم الطوارئ».