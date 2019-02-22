شرطة أبوظبي تنقل «لين» من رأس الخيمة إلى العين جواً

المصدر: العين- جميلة إسماعيل

نقلت طائرة «الإسعاف الجوي» التابعة لإدارة طيران شرطة أبوظبي بقطاع العمليات المركزية، الأربعاء الماضي، الطفلة «لين فرغلي»، البالغة من العمر عاماً و7 أشهر، من مستشفى صقر الحكومي بإمارة رأس الخيمة إلى مستشفى توام بمدينة العين لاستكمال العلاج.

وكانت الطفلة «لين» سقطت من الطابق العاشر في بناء بمنطقة خزام في رأس الخيمة، وأصيبت بجروح عديدة وخطرة، في أنحاء متفرقة من جسدها، بعد سقوطها، فوق زجاج مركبة متوقفة أسفل البناية، وقامت طواقم الإسعاف الجوي بواجبها في رعايتها ونقلها إلى المستشفى، لتلقي العلاج والرعاية نظراً لحالتها الصحية.

وتنفذ «طيران شرطة أبوظبي» العديد من المهام الإنسانية والمجتمعية المتخصصة، المتمثلة في تقديم خدمات الإسعاف، والبحث والإنقاذ والتصوير الجوي ومراقبة الطرق وغيرها، بالاستعانة بأحدث المعدات والأجهزة والآليات المستخدمة في إنقاذ وإسعاف المرضى والمصابين.

علاج

وقال والد الطفلة «لين» لـ«البيان» إن حالة ابنته مستقرة نوعاً ما في مستشفى توام الذي يحرص طاقمه الطبي على توفير العلاج التخصصي لها، وذلك بعد نقلها من مستشفى صقر الحكومي برأس الخيمة، حيث خضعت صباح أول من أمس لفحوص جديدة بالرنين المغناطيسي للتأكد من وضعها الصحي.

ووجّه الشكر إلى شرطة أبوظبي على جهودها في نقل ابنته وزارة الصحة ووقاية المجتمع التي سارعت بتشكيل فريق طبي لفحص طفلته لين، وإعداد تقرير طبي متكامل عن حالتها الصحية.