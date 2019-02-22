«توازن» يطلق البري للمحاكاة وأبحاث العمليات

المصدر: أبوظبي - عبد الحي محمد

أطلق مجلس التوازن الاقتصادي «توازن» خلال الدورة الحالية لمعرض الدفاع الدولي آيدكس 2019، التي اختتمت أعمالها، أمس، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض؛ مركز البري للمحاكاة وأبحاث العمليات الأول من نوعه في المنطقة.

وزار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وغالبية سمو الشيوخ ومعالي وزراء الدفاع ورؤساء الأركان الذين شاركوا في الدورة الرابعة عشرة للمعرض؛ المركز في جناح توازن، حيث أشادوا به معربين عن إعجابهم بفكرة المركز وأهدافه.

وأكد ماجد الشامسي مدير أول استشارات العمليات في مجلس التوازن الاقتصادي لـ «البيان»، أن جناح المجلس اشتمل على نموذج للمركز الوليد، مشيراً إلى الأهمية الكبيرة له، حيث يعطي المركز رؤية شاملة عن واقع الصناعة والمعدات الدفاعية المتواجدة في الدولة، ومدى ملاءمتها لاحتياجات المستقبل.

وينحدر أصل كلمة البري في اللغة العربية من «البرج»، ويرمز «حصن المقطع» في أبوظبي إلى القوة والملاحظة والمعرفة، وعرف تاريخياً بأنه البرج الأعلى في العاصمة الإماراتية أبوظبي، حيث كان يشرف على المنطقة ونقاط الدخول الساحلية.