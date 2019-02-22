«بارج للذخائر» توقّع مذكرة تفاهم مع «حديد الإمارات»

المصدر: أبوظبي - البيان

وقّعت شركة «بارج للذخائر» التابعة لشركة الإمارات للصناعات العسكرية «إديك» مذكرة تفاهم مع شركة «حديد الإمارات»، أكبر مصنع متكامل للحديد في دولة الإمارات العربية المتحدة والتابع للشركة القابضة العامة «صناعات»، وذلك في خطوة تهدف إلى تشجيع الصناعات المحلية في مجال صناعة مكونات الذخائر، وفتح مجالات جديدة من أطر التعاون الثنائي بين الجانبين بما يخدم رؤية «بارج للذخائر» في دعم الاقتصاد المحلي.

وجاء توقيع مذكرة التفاهم على هامش فعاليات «آيدكس 2019» الذي اختتم فعالياته أمس، وحضر التوقيع كل من المهندس عرفات صالح اليافعي المدير العام لشركة «بارج للذخائر»، والمهندس سعيد غمران الرميثي الرئيس التنفيذي لشركة «حديد الإمارات»، وعدد من المسؤولين ومديري الإدارات لدى الجانبين.