«غرفة الفجيرة» تدعو للاستثمار في الصناعات العسكرية

المصدر: أبوظبي- البيان

دعت غرفة تجارة وصناعة الفجيرة أصحاب الأعمال للاستثمار في متطلبات الصناعات العسكرية، وذلك خلال مشاركتها في الدورة 14 لمعرض ومؤتمر الدفاع الدولي (آيدكس 2019) والدفاع البحري (نافدكس 2019 ) في أبوظبي، حيث شاركت بمنصة اشتملت على إصدارات الغرفة التي تعكس أوجه نشاطها والترويج لإمارة الفجيرة، وفرص وميزات الاستثمار فيها في مختلف المجالات.

وقال سلطان جميع عبيد نائب المدير العام للغرفة، إن مشاركة الغرفة في هذا المعرض جاء من منطلق الحرص على الاطلاع على مدى تطوّر الصناعات الدفاعية والأمنية الوطنية، وعكس ذلك لأصحاب الأعمال في الفجيرة، وتشجيعهم للاستثمار في مجال متطلبات الصناعات والمتطلبات العسكرية المختلفة.

وأشاد نائب مدير عام غرفة الفجيرة بإطلاق مجلس التوازن الاقتصادي (توازن) صندوق تنمية القطاعات الدفاعية والأمنية برأس مال 2.5 مليار درهم (680 مليون دولار)، والذي يستهدف تحقيق 40 % من مشتريات القوات المسلحة عبر الشركات الوطنية، وتسريع نمو الصناعات الدفاعية والأمنية في الإمارات، بما يواكب متطلبات الثورة الصناعية الرابعة، إضافة إلى الإسهام في تمكين القطاع الدفاعي والأمني، وتوسيع مشاركته في عملية التنمية الاقتصادية لدولة الإمارات.