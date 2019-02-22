«الإلكترونيات المتقدمة» تبرز إمكانياتها التقنية

المصدر: أبوظبي- البيان

اختتمت شركة الإلكترونيات المتقدمة مشاركتها في معرض ومؤتمر الدفاع الدولي «آيدكس 2019»، حيث شاركت الشركة بجناح خاص (ضمن الجناح السعودي) استطاع أن يعكس إمكانياتها التقنية وقدراتها في مجال الأنظمة العسكرية المختلفة، واستعراض أبرز إمكاناتها في عمليات الإصلاح والصيانة، وأيضاً إبراز ما وصلت إليه الكوادر السعودية من مستوى متقدم وتأهيل تقني رفيع، وما حققته الصناعة السعودية من تطوّر وتقدم في المجالات التقنية والأنظمة المختلفة.

وقال عبدالعزيز بن عبدالله الدعيلج - الرئيس التنفيذي للشركة: «حرصت شركة الإلكترونيات المتقدمة على المشاركة الفاعلة في معرض IDEX، واستطعنا من خلال مشاركتنا في هذه الدورة إبراز ما توصلت إليه الصناعة السعودية من مستويات عالمية بشكل عام، وكذلك ما تمتلكه الشركة بشكل خاص من قدرات متميزة في هذا المجال تقودها كوادر وطنية مؤهلة».

وأشاد الدعيلج بمعرض آيدكس 2019 وقال: «إنه يشكل منصة لكبريات الشركات العالمية العارضة والمتخصصة في مجال تكنولوجيا الصناعات الدفاعية، وأن المعرض استقبل كبار الشخصيات، وصناع القرار من وزراء دفاع ورؤساء أركان والخبراء والمهتمين بشؤون الدفاع من جميع أنحاء العالم» مشيداً بالمشاركة السعودية الكبيرة والمؤثرة هذه السنة للشركات السعودية ضمن الجناح السعودي، والتي منحت معرض IDEX المزيد من الزخم والأهمية.

كما أشاد بنجاح هذا المعرض الدولي المهم، كونه أستطاع أن يجمع نخبة مميزة من الشركات العارضة، بالإضافة إلى نخبة من كبار الزوار من العديد من دول العالم، مما أعطى المعرض المزيد من الأهمية.