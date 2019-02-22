الشيخة فاطمة توجّه بإرسال مستشفى ميداني إلى بلوشستان

المصدر: أبوظبي - البيان

وجهت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، بإرسال مستشفى ميداني لإقليم بلوشستان الباكستاني لعلاج النساء والأطفال بإشراف فريق طبي تطوعي إماراتي باكستاني، وذلك في إطار حملة الشيخة فاطمة الإنسانية العالمية تحت شعار «على خطى زايد» وبالتنسيق مع سفارة الإمارات لدى باكستان.

ويأتي هذا المستشفى استكمالاً للمهام الإنسانية المنفذة في إقليم السند في الأشهر الماضية والتي استفاد منها الآلاف من النساء والأطفال.

ويهدف المستشفى الميداني في بلوشستان إلى تقديم أفضل الخدمات التشخيصية والعلاجية والوقائية والجراحية للنساء والأطفال تحت إطار تطوعي ومظلة إنسانية وتزامناً مع توجيهات القيادة الرشيدة بالدولة بأن يكون عام 2019 عام التسامح وانطلاقاً من إرث المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

وأكدت نورة السويدي، مديرة الاتحاد النسائي العام، أن سمو الشيخة فاطمة وجهت بإرسال المستشفى الميداني وعيادة متحركة إلى بلوشستان للتخفيف من معاناه النساء والأطفال برئاسة جراح القلب الإماراتي الدكتور عادل الشامري الرئيس التنفيذي لمبادرة زايد العطاء وبالتنسيق مع الجهات الحكومية والخاصة وغير الربحية انسجاماً مع نهج مسيرة العطاء في العمل الإنساني التطوعي الذي أرسى قواعده مؤسس الدولة المغفور له الشيخ زايد والاهتمام الكبير الذي توليه القيادة الرشيدة بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأخوه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، للعمل التطوعي وترجمة لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، لترسيخ ثقافة العمل التطوعي والعطاء الإنساني.

وقالت: إن إرسال المستشفى الميداني إلى بلوشستان يأتي استكمالاً للمهام الإنسانية لحملة الشيخة فاطمة الإنسانية العالمية في مختلف دول العالم والتي استطاعت أن تصل برسالتها الإنسانية للملايين من البشر في مختلف دول العالم وعلاج ما يزيد على ستة عشر مليون طفل ومسن.

وأشادت بمبادرات سمو أم الإمارات الإنسانية لعلاج النساء والأطفال ليس على مستوى الإمارات فحسب بل على مستوى العالم، ما جعل سموها نموذجاً بارزاً في ساحات العطاء الإنساني بفضل مواقفها الأصيلة التي تعبر عن مدى إحساسها بالآخرين والتضامن مع قضاياهم الإنسانية.

وقالت: إن مبادرة سمو الشيخـة فاطمة بنت مبارك في مجال تمكين المرأة والطفل تعد الأولى من نوعها على مستــوى العالم وخير دليل على عطائها المتواصل واهــتمامها المستمر بالمبادرات المتميزة التي تستقطب المرأة العربية وتمكنها من تقــديم برامج علاجية وجراحية وتدريبية وعلميــة في مجــالات الطفولة والأمومة للفئات المعوزة من المــرضى على مستوى العالم من خلال أكبر سلسلة من المستشفيات الإنسانية الميدانية المتخصصة والمجهزة بأحدث التجهيزات الطبية وفق أفضل المعايير العالمية في العديد من الدول انطلاقاً من الإمارات والمغرب وبنجلاديش ومصر والسودان والصومال وموريتانيا والأردن ولبنان وأوغندا وتنزانيا وباكستان.

وأضافت نورة السويدي أن حملة الشيخة فاطمة الإنسانية العالمية استطاعت الوصول برسالتها الإنسانية لآلاف النساء والأطفال من خلال خدماتها الإنسانية ونجحت في استقطاب أفضل الكوادر الطبية وتمكينها من تقديم أفضل الخدمات التشخيصية والعلاجية والوقائية، التي ساهمت بشكل كبير في التخفيف من معاناة المرضى المعوزين وزيادة الوعي المجتمعي بأهم الأمراض وأفضل سبل العلاج والوقاية من خلال مستشفى ميداني ووحدات طبية متنقلة ومتحركة مجهزة بأحدث التجهيزات الطبية التخصصية من وحدات للاستقبال والطوارئ والعناية والمختبر إضافة إلى صيدلية متكاملة.

خدمات

وأكدت أن المهام الإنسانية للمستشفى في محطتها القادمة في بلوشستان تهدف إلى تقديم أفضل الخدمات التشخيصية والعلاجية والوقائية للمرأة والطفل للتخفيف من معاناتهم تحت إطار تطوعي ومظلة إنسانية إضافة الى تنظيم سلسلة من المبادرات الهادفة إلى إعداد المرأة القيادية في العمل التطوعي والإنساني في المؤسسات الحكومية والخاصة والتي تتضمن برامج تطوعية ميدانية وجلسات حوارية وملتقيات علمية تساهم بشكل فعال في تنمية مهارات المرأة وبناء قدراتها لتمكينها من قيادة العمل التطوعي والإنساني في العيادات المتنقلة والمستشفيات المتحركة والتي ستساهم بشكل فعال في التنمية الصحية المستدامة.

وقالت إنه سيتم افتتاح المستشفى الميداني في بلوشستان بحضور العديد من الوزراء وكباء المسؤولين من القطاعات الحكومية والخاصة والإنسانية وذلك بعد ان يتم الانتهاء من جميع الإجراءات الإدارية والتجهيزات الفنية لتشغيل المستشفى الميداني حسب الخطة الموضوعة من قبل فريق العمل لتقديم أفضل الخدمات المجانية التشخيصية والعلاجية والوقائية بإشراف أطباء متطوعين من أطباء الإمارات وباكستان في مختلف التخصصات الطبية.

وأشارت الى أن الخطة التشغيلية للمستشفى ستتضمن تنظيم العديد من البرامج الصحية التطوعية لمختلف المناطق في إقليم بلوشستان وبناء القدرات الشبابية لتتولى المهام التشغيلية ضمن الخطة الموضوعة والتي ستساهم بشكل فعال في التخفيف من معاناة الآلاف من النساء والأطفال.

عيادات متنقلة

وقال الدكتور عادل الشامري الرئيس التنفيذي لمبادرة زايد العطاء مدير برنامج الشيخة فاطمة للتطوع رئيس أطباء الإمارات، إن العيادات المتنقلة والمستشفى الميداني للمرأة والطفل في محطتها القادمة في إقليم بلوشستان ستعمل من خلال خطة تشغيلية تستمر لمدة سنة لتغطي جميع القرى.

تطوع

قال الدكتور عادل الشامري إنه سيتم فتح باب التطوع للأطباء من الإمارات وباكستان للمشاركة في «برنامج فاطمة بنت مبارك للتطوع الميداني في بلوشستان» الذي سيقدم حلولاً واقعية ميدانية للتخفيف من معاناة المرضى من خلال العمل في وحدات تخصصية ميدانية وحافلات طبية متحركة وعيادات متنقلة ومجهزة بأحدث التجهيزات الطبية وفق أفضل المعايير، وأهمها وحدة لاستقبال المرضى ووحدة للطوارئ ووحدة للعيادات الخارجية ووحدة للإقامة القصيرة ووحدة للعناية المركزة ووحدة للجراحة الصغرى وصيدلية ومختبر متكامل ووحدة لتوليد الكهرباء، وعدد من الحافلات الطبية المتحركة والمجهزة وفق أفضل المعايير الدولية.