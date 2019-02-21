محمد بن راشد: حب الكويت وأهلها محفور في أرضنا وقلوبنا

المصدر: البيان الالكتروني

قدم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، التهنئة إلى شعب الكويت وأميرها بمناسبة اليوم الوطني الكويتي.

وقال سموه في تغريدة على حسابه في تويتر: "حب الكويت وأهل الكويت محفور في أرضنا.. ومحفور في قلوبنا.. ومحفور في تاريخنا.. كل عام وكويت المحبة.. وأميرها أمير الإنسانية في عزة ورفعة وسلام".

#محمد_بن_راشد: حب الكويت وأهل الكويت محفور في أرضنا .. ومحفور في قلوبنا .. ومحفور في تاريخنا... كل عام وكويت المحبة .. وأميرها أمير الإنسانية في عزة ورفعة وسلام@HHShkMohd#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/4LbRGGZt9z — صحيفة البيان (@AlBayanNews) February 21, 2019