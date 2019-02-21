«أيدكس» و«نافدكس» 2019 يختتمان أعمالهما بصفقات تجاوزت 20 مليار درهم

المصدر: أبوظبي ـ البيان:

اختتمت اليوم في أبوظبي فعاليات معرضي «أيدكس» و«نافدكس» 2019، التي استمرت على مدار خمسة أيام في مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك»، تحت رعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة ، حفظه الله.

وتم الإعلان عن قيمة الصفقات النهائية المبرمة مع الشركات الخارجية والداخلية على مدار الأيام الخمسة للمعرضين خلال مؤتمر صحفي عقد في مركز أبوظبي للمعارض حيث بلغت صفقات القوات المسلحة 20.053 مليار درهم، في حين بلغت قيمة صفقات اليوم الخامس والأخير 402.7 مليون درهم توزعت على 7 شركات محلية و7 شركات عالمية.

وقد شهد حضور المؤتمر الصحفي كل من معالي اللواء الركن طيار فارس خلف المزروعي، رئيس اللجنة العليا المنظمة لمعرضي أيدكس ونافدكس، واللواء الركن طيار اسحاق البلوشي، نائب رئيس اللجنة العليا المنظمة لمعرضي أيدكس ونافدكس 2019، والعميد ركن محمد خميس الحساني، المتحدث الرسمي لمعرض «آيدكس»، والعقيد الركن بحري فهد ناصر الذهلي، المتحدث الرسمي باسم معرض الدفاع البحري «نافدكس»، وحميد مطر الظاهري الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي الوطنية للمعارض (أدنيك) ومجموعة الشركات التابعة لها، وسعيد بن خادم المنصوري، مدير «أيدكس».



وقال معالي اللواء الركن طيار فارس خلف المزروعي، رئيس اللجنة العليا المنظمة لمعرضي أيدكس ونافدكس إن المعرضين حققا نجاحاً منقطع النظير كونهما شكلا تظاهرة فريدة جمعت صناع القرار ونخبة من الخبراء والمتخصصين في هذا القطاع الهام والحيوي من كافة أرجاء العالم، كما نشعر بالفخر باحتضان العاصمة أبوظبي هذا الحدث الذي يعد أحد أكبر المعارض العالمية المتخصصة في قطاع الصناعات الدفاعية والبحرية مما يعزز من المكانة المتقدمة والرفيعة التي تحظى بها دولة الامارات على خارطة الأمم.

وأضاف معاليه: «أن التقدم العالي والملموس الذي تشهده الصناعة الدفاعية والعسكرية الوطنية يتلاقى في صورة مشرفة نعتز بها مع توجيهات القيادة الحكيمة لتبني وصناعة المتغيرات في ظل الثورة الصناعية الرابعة وسباق العصر نحو ريادة المستقبل القائم على الذكاء الاصطناعي خصوصاً في القطاعات الدفاعية والبحرية والأمنية».



ومن جانبه، قال اللواء الركن طيار اسحاق البلوشي، نائب رئيس اللجنة العليا المنظمة لمعرضي أيدكس ونافدكس 2019:"هناك اليوم على الساحة العالمية أسئلة ملحة حول الاستراتيجيات الدفاعية والأمنية وما الذي ستؤول اليه في المستقبل وما هي أفضل الحلول والممارسات لمواجهة الأزمات والتحديات المستقبلية في ظل الثورة الصناعية الرابعة، تأتي استضافة وتنظيم هذه المنصة العالمية الرائدة لتجيب على هذه التساؤلات وغيرها، واستعراض أحدث التقنيات الدفاعية والأمنية، ناهيك عن حصاد مثالي تمثل في توقيع شراكات وصفقات مع نخبة من كبريات الشركات والمؤسسات العسكرية في العالم ترسخ لخطة بعيدة المدى سعياً للمشاركة الفاعلة في صون الأمن والسلم الدوليين".



وأعلن العميد ركن محمد خميس الحساني أن القيمة الإجمالية للصفقات المبرمة مع الشركات الخارجية في اليوم الخامس والأخير للمعرض بلغت 267.6 مليون درهم ، تضمنت التعاقد مع شركة مركز الملك عبدالله في الأردن لشراء قاذفات قتالية ومناظير لصالح وحدات القوات المسلحة بقيمة 14 مليون درهم ، والتعاقد مع شركة Rheinmetall Electronics الألمانية لتقديم خدمات الإسناد الفني لمشبهات الاشتباك التعبوي لصالح مديرية التدريب بقيمة 40.5 مليون درهم، والتعاقد مع شركة "لوكهيد مارتن" الأمريكية لتقديم خدمات الاسناد الفني لتوفير فنيين لإصلاح وصيانة راجمات صواريخ "الهاي مارس" لقيادة سلاح الصيانة بقيمة 33.9 مليون درهم.



كما شملت العقود المبرمة مع الشركات الخارجية في اليوم الخامس التعاقد مع شركة Joint Stock الروسية لشراء ذخائر متنوعة لصالح قيادة القوات البرية بقيمة 129.6 درهم، والتعاقد مع شركة Inovex& Simulation السويسرية لتوفير الدعم والمساندة الفنية والتدريبة لأنظمة المشبهات للدبابة لوكليرك بقيمة 7.1 مليون درهم، بالإضافة إلى التعاقد مع شركة CBRNergetics LTD البريطانية لشراء ذخائر لصالح القوات البرية بقيمة 16.6 درهم ، والتعاقد مع شركة Cefasas الفرنسية لتوريد قطع الغيار والإصلاح والصيانة وتقديم الاستشارات الفنية والتدريب على آليات "سيفا" بقيمة 25.8 مليون درهم.

وبدوره، قال العقيد الركن بحري فهد ناصر الذهلي، المتحدث الرسمي باسم معرض الدفاع البحري «نافدكس»، أن قيمة العقود الموقعة مع الشركات المحلية وصلت إلى ما يقارب 135.1 مليون درهم ، شملت التعاقد مع شركة IGG لشراء ذخائر عيار 155 ملم لصالح القوات البرية للمدفع الصيني AH4 بقيمة 30 مليون درهم ، والتعاقد مع شركة الفهد لتركيب وصيانة أنظمة أمنية لصالح وحدات القوات المسلحة بقيمة 16.5 مليون درهم.

كما تم التعاقد مع شركة الفتان لاستئجار حوض عائم لصالح القوات البحرية بقيمة 4.8 مليون درهم، والتعاقد مع شركة Emirates Shooting لرفع كفاءة الأهداف الخاطفة بقيمة 4.9 ملايين درهم.

كما جرى التعاقد أيضاً مع شركة ترست لشراء عربات التحكم لصالح القوات البرية بقيمة 3.5 ملايين درهم، والتعاقد مع شركة Three Dimension لمراكز اللياقة البدنية بقيمة 15.4 مليون درهم، إلى جانب التعاقد مع شركة Knowledge Point لتوفير كوادر بشرية متخصصة بقيمة 60 مليون درهم.



وعلق حميد مطر الظاهري الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي الوطنية للمعارض (أدنيك) ومجموعة الشركات التابعة لها قائلا:«مما لا شك فيه أن «أدنيك» ساهمت كعهدها في تطوير قطاع صناعة المعارض والمؤتمرات ذات الأهمية وتجلى ذلك واضحاً في استضافة وتنظيم هذين المعرضين الكبيرين المميزين، حيث يشار إليهما بالبنان من مختلف الشركات العارضة الدولية والإقليمية والمحلية كون أدنيك تستلهم جهودها من رؤى القيادة الرشيدة بما ينسجم مع خطة أبوظبي ورؤيتها الاقتصادية للعام 2030".



وأوضح الظاهري أن الدورة الحالية للمعرضين تزامنت مع الاحتفال باليوبيل الفضي لمعرض أيدكس، والتي شهدت إقبالاً محلياً ودولياً من قبل الشركات العارضة والزوار مقارنة بالدورة السابقة، بدءا من نسبة الحجوزات للدورة المقبلة في عام 2021 التي تجاوزت نسبة الـ 70 %، إذ تعد من أعلى النسب العالمية في قطاع المعارض والمؤتمرات الدولية الكبرى، مروراً بعدد الزوار للمعرضين على مدار خمسة أيام حيث وصل عددهم إلى أكثر من 124.4 ألف زائر، وانتهاءا بتجاوز عدد ممثلي وسائل الإعلام الذين شاركوا في التغطية الإعلامية إلى 1.213 إعلامي وبنسبة زيادة بلغت 16 % مقارنة بالدورة الماضية من 42 دولة حول العالم.