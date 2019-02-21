سالم الشحي: دعم المواهب مسؤولية مجتمعية

المصدر: رأس الخيمة ـ أحمد أبو الفتوح

أكد سالم النار الشحي عضو المجلس الوطني أن دعم المواهب والابتكارات مسؤولية مجتمعية، وقال إن شهر الإمارات للابتكار داعم كبير لإبراز الطاقات والمواهب في المجتمع كأحد الروافد الرئيسية في سباق تطوير احتياجات المستقبل، ويجب دعم تلك المعارض والمنصات الابتكارية، وتبني المواهب والمبتكرين، وإيجاد مساحة أكبر لتنمية قدراتهم الإبداعية.

وأشار إلى أن دعم القيادة الرشيدة لمنظومة الابتكار في دولة الإمارات العربية المتحدة يحتاج إلى تكاتف مؤسسات الدولة والقطاع الخاص والمجتمع، لتنمية مفاهيم الابتكار ومساراته، وخاصة فئة الأطفال بزرع ثقافة الابتكار والإبداع في عقولهم لتقديم كل ما يخدم الوطن في مختلف المجالات.

والتي تلعب دوراً كبيراً في المستقبل لترسيخ مكانة الدولة عالمياً في هذا الاتجاه، من خلال بناء مجتمع معرفي قادر على مواكبة المتغيرات ومواجهة تحديات المستقبل.

وأضاف الشحي: «نحتاج إلى تكاتف المجتمع الإماراتي وخاصة القطاع الخاص لتبني المبتكرين وربطهم ببعضهم البعض، ومتابعة مشاريعهم واختراعاتهم وتطويرها وتحويلها إلى مشاريع حقيقية».