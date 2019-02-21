شرطة عجمان تطلع على إسعاد المتعاملين في «كهرباء دبي»

المصدر: عجمان - البيان

اطلع وفد من القيادة العامة لشرطة عجمان، متمثلاً بإدارة الموارد البشرية ومركز إسعاد المتعاملين وقسم سعادة المتعاملين خلال زيارته هيئة الكهرباء والماء في دبي «ديوا» على أفضل الممارسات المطبقة لإسعاد العاملين والمتعاملين.

وضم الوفد المقدم سلطان خليفة مدير مركز إسعاد المتعاملين والرائد عبدالله علي علوان نائب مدير إدارة الموارد البشرية، وعدداً من الضباط من شرطة عجمان، وكان في استقبالهم مدير مركز سعادة المتعاملين الأستاذ عمر بن ساحوه. وأكد المقدم سلطان خليفة مدير مركز إسعاد المتعاملين في شرطة عجمان حرص القيادة على تعزيز جهودها الرامية إلى دعم سعادة العاملين والمتعاملين على حد سواء.