ورشة عن السلامة المرورية بأبوظبي بالتعاون مع الشرطة الألمانية

المصدر: أبوظبي - البيان

نفذت إدارة التدريب بقطاع الموارد البشرية بشرطة أبوظبي، دورة تدريبية حول «السلامة المرورية»، بالتعاون مع الشرطة الجنائية الألمانية.

وأكد العميد ثاني بطي الشامسي، مدير إدارة التدريب، الحرص على تعزيز التعاون المشترك مع الشرطة الألمانية، والارتقاء بمنظومة التدريب بما يسهم في رفع كفاءة المنتسبين، مشيراً إلى أن المنتسبين استفادوا من المحاضرات النظرية والعملية التي قدمها خبير السلامة المرورية الدولي هاينز ألبرت ستمبن.

وذكر أن الدورة ركزت على أهم أعمال وممارسات المرور محلياً ودولياً، في إطار حرص شرطة أبوظبي المستمر على الارتقاء بمنظومة التدريب وفق أفضل الممارسات العالمية المتقدمة.