قيد موظفة بسوق أبوظبي العالمي لأداء مهام الكاتب العدل

المصدر: أبوظبي- البيان

أصدر المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، قراراً بقيد وترخيص إحدى موظفات سوق أبوظبي العالمي، لأداء مهام الكاتب العدل الحكومي.

ضمن اختصاصاتها في إطار العمل بالقانون رقم 11 لعام 2017 في شأن عمل الكاتب العدل في إمارة أبوظبي، وقرار سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس دائرة القضاء، رقم 38 لعام 2017، باعتماد لائحة الكاتب العدل الخاص ونظام موظفي الجهات الحكومية المرخص لهم بمزاولة مهنة الكاتب العدل العام.

وأدت الموظفة اليمين القانونية أمام وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، بعد اجتيازها البرنامج التدريبي لكاتب العدل الحكومي، وذلك بحضور يوسف الحوسني، مدير قطاع مساندة المحاكم والمتعاملين، وخالد التميمي، رئيس قسم الكاتب العدل الخاص.

وأكد المستشار يوسف العبري، أن التوسع في قيد ومنح تراخيص مزاولة مهنة الكاتب العدل الخاص ونظام موظفي الجهات الحكومية المرخص لهم بمزاولة مهام الكاتب العدل العام، بعد منحها أخيراً عدداً من موظفي الجهات الحكومية وللكاتب العدل الخاص في مكاتب محاماة، يأتي في إطار العمل على تطوير تلك التجربة لتحقيق أهداف القانون الرامية إلى حفظ الحقوق وتعزيز سهولة ممارسة الأعمال وتنافسية إمارة أبوظبي.

وثمن التنسيق والتعاون المشترك مع الجهات الحكومية التي تم منح عدد من موظفيها ترخيص أداء مهام الكاتب العدل الحكومي وفقاً للنظم واللوائح المعتمدة، بما يحقق تطلعات القيادة الرشيدة، ضمن مسيرة التطوير المستمر.