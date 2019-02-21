وفد «طيران شرطة أبوظبي» يزور قصر الحصن

المصدر: أبوظبي - البيان

زار وفد من طياري إدارة طيران شرطة أبوظبي في قطاع العمليات المركزية، «قصر الحصن» الذي يعد من أهم الصروح التاريخية والتراثية في مدينة أبوظبي.

وتجوّل أعضاء الوفد في أرجاء القصر وتعرفوا إلى تاريخ إمارة أبوظبي وإرثها القديم الذي يروي قصة نجاح تربط الماضي بالحاضر، واطلعوا على الإنجازات التي قامت على أرض الإمارة خلال الحقب الزمنية المتعاقبة على مدى ثلاثة قرون حتى أصبح هذا القصر من أبرز المعالم السياحية.

واستمعوا إلى شرح عن أهمية قصر الحصن والدور المحوري الذي لعبه في صناعة الأحداث التاريخية، وشاهدوا المعروضات القيمة التي تعكس ملامح الثقافة الإماراتية الأصيلة وهويتها المتميزة.