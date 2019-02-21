مناقشة المساواة بين الرجل والمرأة في ميادين العمل

المصدر: دبي - البيان

تحت رعاية سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي والنائب الأول لرئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، انطلقت فعاليات مؤتمر الحوكمة المؤسسية 2019 في دورته الثانية تحت شعار «التوازن بين الجنسين» الذي تنظمه الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي بالتعاون مع جمعية المدققين الداخليين في فندق الإنتر كونتيننتال فستفال ستي- دبي.

وناقش المؤتمر أهمية الحوكمة في العمل المؤسسي والمساواة بين الرجل والمرأة في ميادين العمل.

وقال اللواء محمد أحمد المري مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، خلال افتتاح المؤتمر: إن مؤتمر الحوكمة المؤسسية من المؤتمرات المهمة ويعد منصة لتبادل الأفكار والتجارب في مجال الحوكمة والتعريف بها وبأهميتها في العمل المؤسسي، وإننا نؤمن بأن إقامة مثل هذه المؤتمرات يتوافق مع رؤية الإدارة التي تهدف إلى النهوض بمستوى العمل المؤسسي في الإمارات وفي دبي.

توطين

وأضاف: إن إقامة دبي تفخر بكونها من الإدارات الرائدة في دعم مسيرة التوطين في الإمارات بنسبة توطين تقارب الاكتمال، وبكادر من شبابها وشاباتها المتطلعين لخدمة وطنهم بالشكل الأمثل.

ولن نكتفي بهذا، إذ إننا نطمح لنكون مستقبلاً بإذن الله، وانسجاماً مع خطة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين للعام 2021 التي تهدف إلى خلق بيئة عمل مراعية تدعم التلاحم المجتمعي والاقتصاد المعرفي، لنكون ضمن الإدارات الرائدة والفاعلة في هذا المجال، ولعل هذا المؤتمر، هو أحد تلك الأدوات الفعالة التي ستمكننا من ذلك.

وتابع: «نقف اليوم لنتذكر النظرة الثاقبة للمؤسسين الكبيرين المغفور لهما الشيخ زايد من سلطان آل نهيان، والشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، طيب الله ثراهما، اللذين أصرا على أن تكون المرأة الإماراتية مثلها مثل الرجل في المنظومة المؤسسية الحكومية، حافظين لها حقوقها الرئيسية في التعليم والعمل، الأمر الذي جعل دولة كدولتنا بمثابة حالة استثنائية يشار لها بالبنان فيما حققته المرأة الإماراتية على مختلف المجالات والصعد».

حضر المؤتمر كل من عبدلله البسطي الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، واللواء عبيد مهير بن سرور، والعميد مبارك ربيع بن سنان المدير التنفيذي للإقامة وشؤون الأجانب بالفجيرة، والعميد محمد عبدلله علوان المدير التنفيذي للإقامة وشؤون الأجانب بعجمان، وأحمد محبوب مدير جمارك دبي، وشمسة صالح المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمرأة.

ومساعدي المدير العام إلى جانب العديد من الشخصيات والمسؤولين. وشهد المؤتمر سلسلة من الجلسات النقاشية وورش العمل بمشاركة نخبة من المختصين والخبراء والمسؤولين وصناع القرار وتبادل الأفكار والخبرات حول مبادئ الحوكمة الفعالة والتعريف بها وبأهميتها في العمل المؤسسي.

القيادة

وتناولت منى المري المدير العام للمكتب الإعلامي لحكومة دبي نائب رئيس مجلس التوازن بين الجنسين، محور القيادة الذي تناول أهم الركائز التي تعتمد عليها القيادة وهي الرؤية والطموح والإخلاص وحب العمل والاحترام والتواضع، وهذا ما نراه في قيادتنا الرشيدة التي جعلت الاحترام والتواضع ثقافة أهل الإمارات.

وزرعوا في شعب الإمارات حب العمل والإخلاص فيه، كما تحدثت منى المري عن العطاء في إعطاء الفرص للجميع لتحقيق نجاحاتهم التي تنعكس على حياتهم ووطنهم، وتطرقت أيضاً منى المري إلى الفكر وقيم التسامح التي لا بد أن نغرسها في أبنائنا، واحترام الآخر مهما تكن ديانته.

كما تحدثت أيضاً عن نشأة مجلس التوازن بين الجنسين والدور الذي قدمه هذا المجلس لتمكين المرأة ودور القيادة وتأثيرها على مجال المرأة وتطويرها وإعطاء المرأة نفس الفرص التي أعطيت للرجل في مجال العمل، حتى أصبحت المرأة اليوم تشغل أعلى المناصب القيادية، وتطرقت أيضاً للحديث عن قرار 50 % في مجلس التوازن بين الجنسين الذي نص على المساواة بين الرجل والمرأة واختيار المنصب من خلال الكفاءة والأهداف الذي يدور حولها المجلس على المستوى العالمي.

واختتمت حديثها عن مؤشر التوازن بين الجنسين على المستوى المحلي والاتحادي في كيفية تحقيق هذا التوازن بين الجنسين، وإعطاء فرص متكافئة بين الرجل والمرأة وتعريف المؤسسات بأهمية هذا المؤشر والعمل به حتى تكون دولة الإمارات نموذجاً إيجابياً يحتذى به في جميع دول العالم.

مسؤولية

من جانبه، تحدث عبدلله محمد غباش المدير العام لجهاز الرقابة المالية في بدبي في كلمته عن محور المساءلة والمسؤولية كأهم المحاور الرئيسية للحوكمة وكيفية التحول المؤسسي، كما تحدث عن منظومة القوانين والتشريعات ومهمتها للقطاع الحكومي ومراحل التدقيق التي تتم على جميع الجهات الحكومية.

وعن مستويات التدقيق على هذه الجهات، وتناول أيضاً عمل خطة المشاريع التشغيلية وكيفية عمل جهاز الرقابة والمهام المكلف به في عملية التدقيق على الأنظمة الإلكترونية والذكية والمشاريع وغيرها.

نزاهة

وتناول عادل عبد العزيز الصرعاوي نائب رئيس ديوان المحاسبة بدولة الكويت موضوع النزاهة، حيث تحدث عن دور ديوان المحاسبة بدولة الكويت في تعزيز الحوكمة لدى الجهات المشمولة بالرقابة ودوره في تعزيز الحوكمة المؤسسية.

كما تحدث أيضاً عن أهداف التنمية المستدامة في تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة والدور الذي يقوم به ديوان المحاسبة في تعزيز الحوكمة وبناء الثقافة الأخلاقية ودمجها في العمل المهني ودور الأجهزة العليا للرقابة المالية في متابعة أهداف التنمية المستدامة، واختتم حديثه عن أهمية أجهزة الرقابة في أن تكون نموذجاً يحتذى به في مجال الشفافية والمساءلة.

شفافية

عقدت جلسة حوارية تناولت موضوع أفضل الممارسات في الشفافية أدارتها الدكتورة حنان المرزوقي مدير إدارة الحوكمة المؤسسية والامتثال في إقامة دبي، تحدث فيها كل من الدكتور علي بن سباع الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية،.

وعائشة ميران مساعد الأمين العام لقطاع الإدارة الاستراتيجية والحوكمة في الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، وعبد القادر عبيد رئيس مجلس إدارة جمعية المدققين، والدكتور أشرف جمال الدين الرئيس التنفيذي لمعهد الحوكمة، حيث تناولت الجلسة موضوع الشفافية والحوكمة المؤسسية.