الابتكار الدعامة الاستراتيجية لـ«دبي الذكية»

المصدر: دبي - البيان

قالت الدكتورة عائشة بنت بطي بن بشر مدير عام دبي الذكية: «إن الابتكار هو الدعامة الاستراتيجية لكل ما نقوم به في دبي الذكية، ولذا هو ملازمٌ لنا على مدار العام، خاصة أن طبيعة مهمتنا تتطلب الابتكار المستمر لأنها ترتبط بإيجاد أفضل التجارب المعيشية بتوظيف التقنية لجعل دبي المدينة الأذكى والأسعد،.

ولكن يكتسب شهر الابتكار خصوصية لدينا لأنه مناسبة ليلمس الناس في دبي بشكل مكثّف ما ابتكرناه عبر المنصات المختلفة، التي تجعل الخدمات في متناول أيديهم عبر شاشات أجهزتهم الذكية». وأضافت: «يتزامن شهر الابتكار هذا العام مع تأكيد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، على دور الابتكار في نجاح القيادة الحكومية بتحقيق رسالتها.

حيث جاءت الوصية الـ 6 من الوصايا الـ 10 التي تضمنها كتابه «قصتي» لتجعل الخيار أمام أي قائد إما أن يبتكر أو أن ينسحب. وحرصنا أن نضع تطبيق «دبي الآن» الذي يعتبر نافذة الناس لخدمات دبي الحكومية، وسيكون المنصة التي توفّر جميع الخدمات عند اكتمال التحوّل لحكومة بلا ورق بحلول العام 2021، وتطبيق استراتيجية دبي للمعاملات اللاورقية».