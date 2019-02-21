وزارة تنمية المجتمع تعرّف بخدماتها في «سيتي سنتر مردف»

المصدر: دبي - البيان

أطلقت وزارة تنمية المجتمع منصتها التعريفية في «سيتي سنتر مردف» والتي تعرض خلالها مبادرات وخدمات الوزارة المقدّمة للمجتمع بكافة فئاته؛ لاسيما ما يختص منها باستقرار الأسرة وتوعية الطفولة ودعم كبار المواطنين وتمكين أصحاب الهمم ومساندة الشباب المقبلين على الزواج.

وبدأت المنصة التعريفية تقديم خدماتها المجتمعية التنموية منذ أمس، وتستمر حتى الاثنين المقبل، وذلك من الـ10 صباحاً وحتى الـ10 مساءً.

وفي هذا الصدد؛ قالت منى خليل مديرة إدارة الاتصال الحكومي بوزارة تنمية المجتمع: «إن منصة الوزارة المُقامة عند مدخل «دبنهامز» في سيتي سنتر مردف، توفر كتيّبات تعريفية وفيديوهات تخصصية وتفاصيل تثقيفية تنموية تتصل بالخدمات الحيوية التي توفرها الوزارة للمستفيدين.

حيث تسعى المنصة للوصول إلى جمهورها المستهدف، وتوسيع دائرة معرفة زوار المركز بالخدمات التي يُمكن لهم الاستفادة منها، وذلك في ظل وجود عدد من موظفي الوزارة الذين يتولّون مهمة تثقيف الجمهور وتعريف المستهدفين بالخدمات والمبادرات والفعاليات المختلفة».

وتشمل قائمة الخدمات التي توثّقها المنصة التعريفية في «سيتي سنتر مردف»، عرضاً للسياسة الوطنية لكبار المواطنين والأسرة، ومبادرة «كبار المتطوعين»، ومجموعة من الخدمات الحيوية التي تمس فئات المجتمع كافة، ومنها «كوّن أسرة إماراتية» و«تآلف» للاستشارات الأسرية، وبطاقة «مسرّة» وقصص الحماية «افتح يا سمسم» للأطفال.

ومجموعة القصص المصورة للحماية من الإساءة، إلى جانب لعبة «Kid X» التفاعلية التي تستهدف الأطفال وتقربهم من واقع الخدمات الحكومية، ومستقبل الريادة والسعادة في دولة الإمارات العربية المتحدة، إضافة للعديد من الخدمات والمبادرات التنموية التي تهم كافة فئات المجتمع.