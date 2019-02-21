«دبي العطاء» تفتح باب التطوّع لبناء مدرسة في مالاوي

المصدر: دبي - البيان

أعلنت دبي العطاء، جزء من مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، عن وجهة جديدة لمبادرة «التطوع حول العالم»، لتصل هذه المرة إلى مالاوي، إضافة إلى كل من كمبوديا ونيبال والسنغال.

وتشمل مبادرة دبي العطاء «التطوع حول العالم» مهمة تستغرق أسبوعاً كاملاً لوضع حجر الأساس لمدرسة جديدة بالتعاون مع المجتمعات المحلية، إذ يشارك المتطوعون في عمليات الحفر والجمع ومزج الخرسانة وصناعة الطوب، ويتعرفون إلى الثقافة المحلية من خلال التفاعل مع العائلات، وتعلم القيم المحلية، وتكوين علاقات إيجابية مع السكان المحليين.

وعلى المتطوعين المهتمين الذين هم في عمر الـ21 عاماً وما فوق، زيارة الموقع الإلكتروني www.volunteers.ae، وذلك قبل يوم الأحد الموافق 28 فبراير الجاري.

وفي معرض تعليقه على دورة هذا العام في مالاوي، صرّح عبد الله أحمد الشحي، رئيس العمليات في دبي العطاء: «تركت مبادرة التطوع حول العالم أثراً بالغاً على الأطفال وعائلاتهم في المجتمعات النّائية في كل من كمبوديا ونيبال والسنغال، وشعبيتها في ازدياد بين متطوعي الإمارات الراغبين في ترك أثر إيجابي في مكان آخر حول العالم.

ولكونها إحدى الركائز الأساسية التي تعتمد عليها دبي العطاء في إشراك المجتمع، فإننا ملتزمون بتوسيع هذه المبادرة لتصل إلى مناطق جديدة من العالم، لكي يستفيد أكبر عدد ممكن من الأطفال والشباب».

وسيتم اختيار المتقدمين بناءً على الأجوبة الواردة في الاستمارة، مع منح للذين قاموا بالتسجيل أولاً، وتتم دعوة 50 مترشحاً للمشاركة، لإجراء مقابلات فردية بين 10 و12 مارس المقبل، وعقب إجراء المقابلات ستختار دبي العطاء 15 متطوعاً للمشاركة في مبادرة التطوع حول العالم 2019 في مالاوي في الفترة بين 9 و15 يونيو.

وبمجرد تأكيد أسماء الذين تم اختيارهم، سيحضر المتطوعون الـ15 جلسات تعريفية موجزة عن الوضع الاجتماعي والاقتصادي في البلد، ولمحة عامة عن المهمة تشمل طبيعة الأنشطة ومعايير السلامة والأمن. وتتكفل دبي العطاء بتغطية نفقات الرحلة بما في ذلك رحلات الطيران، ورسوم التأشيرة، والسكن، والوجبات، وكذلك تكاليف بناء المدرسة.