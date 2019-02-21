انطلاق مهرجان المرح للصحة واللياقة 2019

المصدر: أبوظبي - صبري صقر

نيابة عن سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، دشن الشيخ طحنون بن خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان، الفعاليات الرئيسية للدورة الـ 8 لمهرجان المرح للصحة واللياقة 2019،.

والتي ينظمها مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني لـ 4 أيام في حديقة «أم الإمارات» للمرة الثالثة على التوالي.

وذلك بحضور معالي حسين إبراهيم الحمادي، وزير التربية والتعليم، ومعالي الدكتورة ميثاء سالم الشامسي، وزيرة دولة، ومبارك سعيد الشامسي مدير عام مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني رئيس اللجنة التنفيذية في مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانيّة وذوي الاحتياجات الخاصة عضو المجلس.

وأكد الشيخ طحنون بن خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان في تصريحات للصحفيين: أن «أبوظبي التقني» نجح من خلال هذا الحدث المتميز في تقديم النموذج المؤسسي الرائد في دمج أصحاب الهمم في المجتمع، وهو الأمر الذي لم نشاهده من قبل بهذا المستوى الرائع، بما يمثل نجاحاً كبيراً للمركز في تنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة.

معرباً عن سعادته بالفعاليات التي عكست التلاحم المجتمعي الرائع في مجتمع دولة الإمارات العربية المتحدة.

ومن جانبه قال معالي حسين الحمادي، وزير التربية والتعليم: «إن جميع المؤسسات في الدولة تتعاون لجعل الطالب يتمتع بالصحة واللياقة.

مشيراً إلى ضرورة تكامل منظومة الصحة والسلامة واللياقة مع المنظومة التعليمية وكل ذلك يصب في مصلحة الطالب». وثمن الحمادي الرعاية الكريمة التي تقدمها سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك لـ«أبوظبي التقني»، مشيراً إلى أن المهرجان رسخ مكانته ليكون ملتقى متميزاً تستمد منه الأسرة والعائلة نخبة كبيرة من الخدمات والنصائح الصحية والعلاجية.

وقال الحمادي: «إن وزارة التربية والتعليم تحرص دائماً على العمل المتقدم مع «أبوظبي التقني» من أجل ضمان إقبال الطلبة والأجيال على الأنماط الصحية في الحياة».

وبدورها قالت معالي الدكتورة ميثاء سالم الشامسي وزيرة دولة: «إن سمو الشيخة فاطمة تحرص على رعاية المهرجان كل عام»، مشيرة إلى أن فعاليات المهرجان تتميز هذا العام بتنظيمها تحت شعار «في كل إعاقة طاقة»، وأضافت: «أن أصحاب الهمم في بؤرة اهتمام القيادة الرشيدة»، مشيرة إلى ضرورة العمل المؤسسي المتقدم بين الشركاء الاستراتيجيين لضمان الارتقاء الدائم بالمنظومة الصحية والمجتمعية.

وأكد مبارك سعيد الشامسي أن «أبوظبي التقني» حرص خلال الدورة الـ 8 من المهرجان على تنويع المؤسسات المشاركة واختيار نخبة من الجهات الوطنية والإقليمية والدولية الرائدة في تقديم الخدمات العلاجية والصحية والرياضية.

ولفت مدير عام مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني، إلى أن المهرجان يتميز كذلك بالشراكة الاستراتيجية مع مختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية والخاصة.