مذكرة تفاهم بين «إسعاف دبي» و«الإسعاف الوطني»

المصدر: دبي - البيان

وقعت مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، والإسعاف الوطني، مذكرة تفاهم تهدف إلى الارتقاء بمستوى الخدمات الإسعافية المقدمة في مناطق الأعمال المشتركة، وتوحيد الممارسات والمعايير والتنسيق المشترك في مجال خدمات الإسعاف وإنقاذ حياة المرضى.

حيث يلتزم الطرفان بتبادل الخبرات وتطبيق الخطط والممارسات الاستراتيجية المتعلقة بإدارة استمرارية الأعمال. وقع الاتفاقية خليفة بن دراي المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، وأحمد صالح الهاجري المدير التنفيذي للإسعاف الوطني.

وتنص المذكرة على التنسيق والتعاون بين الطرفين للاستفادة القصوى من الموارد في حالات الكوارث والأزمات، مما يعزز الجاهزية للتعامل مع الأحداث الطارئة غير العادية، وتبادل المعارف والخبرات وآليات العمل والتنسيق المشترك لدعم الفعاليات الكبرى.