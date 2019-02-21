«زايد الخيرية» تطلق هويتها الجديدة تحت شعار «العطاء باستدامة»

المصدر: أبوظبي - ماجدة ملاوي

شهد سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، صباح أمس، إطلاق المؤسسة هويتها الجديدة تحت شعار «العطاء باستدامة».

والذي يتضمن تصميماً مبتكراً يحمل اسم الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، رحمه الله، ومستوحى من خط يده من رسالة قديمة موجهة إلى أخيه الشيخ هزاع بن سلطان آل نهيان.وحضر الحفل الشيخ مروان بن راشد المعلا، رئيس مجلس إدارة جمعية أم القيوين الخيرية، وأعضاء مجلس أمناء المؤسسة، وحمد سالم بن كردوس العامري، المدير العام.

وعدد من المسؤولين والموظفين والشركاء الاستراتيجيين.ويعكس الشعار الجديد «العطاء باستدامة» فكرة إنشائها باعتبارها وقفاً خيرياً ومكرمة من الوالد المؤسس المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، والتي يعود ريعها على المشاريع والأنشطة والفعاليات الخيرية والإنسانية المستدامة داخل الدولة وخارجها، لتسهم في تحقيق التطور والتغيير الاقتصادي والاجتماعي للارتقاء بحياة الناس.

كما دشنت المؤسسة الموقع الإلكتروني بحلته الجديدة، والتطبيق الإلكتروني الجديد المتاح للمستخدمين على نظامي تشغيل الهواتف الذكية «أندرويد»، و«أبل ستور».

ويتيح التطبيق الفرصة لمستخدميه للاطلاع على مشاريع وبرامج المؤسسة والتعرف إلى الخدمات التي توفرها وتقديم طلبات التسجيل في عدد من البرامج مثل برنامج زايد للحج وغيره من البرامج والخدمات الأخرى التي توفرها المؤسسة ضمن باقة مشاريعها الوقفية والخيرية والإنسانية.

وقال حمد سالم بن كردوس العامري، المدير العام لمؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، في كلمته الافتتاحية للحفل: «نتوج اليوم مسيرة العطاء التي بدأت بمكرمة المغفور له بإذن الله الوالد المؤسس، بإطلاق الهوية المؤسسية الجديدة، لنستكمل فصلاً جديداً من فصول الخير والإنسانية».

ريادة

وأضاف بن كردوس: «نحتفي معاً بالإنجازات التي حققتها المؤسسة على مدار أكثر من 27 عاماً وصلت خلالها بمبادراتها وبرامجها إلى أكثر من 170 دولة من مختلف دول العالم، انسجاماً مع رؤيتها بأن تصبح مؤسسة رائدة في العمل الإنساني على مستوى العالم، وبما يعكس إرث المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في مد يد العون للمحتاجين، دون تمييز بين عرق أو جنس أو دين أو لون».

وأعرب عن فخره بالإنجازات التي حققتها المؤسسة في ظل توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، والمتابعة الدائمة لسمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء المؤسسة، وأخيه سمو الشيخ عمر بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس.

حيث تمضى المؤسسة قدماً لنشر رسالة الخير والإنسانية ومساعدة أكبر عدد من المحتاجين حول العالم.وأكد: «أن إطلاق الهوية المؤسسية الجديدة هو بمثابة تجديد للعهد، وأن المؤسسة تتطلع نحو المزيد من الإنجازات خلال عام 2019، عبر مواصلة وتكثيف الجهود للارتقاء بمشاريعنا الإنسانية والخيرية التي تستقي نهجها من توجيهات القيادة الرشيدة وقيم التسامح التي أرساها الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه».

تكريم

وكرّم سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، أعضاء مجلس أمناء المؤسسة ممن ساهموا بمسيرة النجاحات والإنجازات الرائدة التي حققتها المؤسسة منذ نشأتها وهم: مسلم بن سعيد عبدالله القبيسي، وخلفان بن غيث المحيربي، وسعيد خليفة حميد الرميثي، وفرج بن حمودة الظاهري، والدكتور حمدان بن مسلم المزروعي.

وحمد سعيد بن جروان الشامسي، وعبدالله عقيدة المهيري، وخالد عبدالله نعمت الخوري، ومصبح خميس ناصر المزروعي، وعبد الرحمن حمد محمد القمزي، ومحمد خلفان عبدالله الظاهري، وسالم عبيد الظاهري، وأحمد شبيب الظاهري، وبالإنابة عن معالي أحمد خليفة السويدي تسلم التكريم حفيده ناصر محمد أحمد خليفة السويدي، وبالإنابة عن يوسف بن عمير بن يوسف تسلم التكريم نجله يوسف بن عمير بن يوسف.