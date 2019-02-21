«تنفيذي» أم القيوين يبحث الانضمام للمستفيدين من «إسعاد»

استقبلت منى العامري، رئيس لجنة بطاقة إسعاد، في مقر الإدارة العامة للتدريب في شرطة دبي، وفداً من المجلس التنفيذي لحكومة أم القيوين، برئاسة محمد جاسم معيبد، مدير إدارة رأس المال البشري.

وعهود سيف العليلي، وعائشة علي بوهارون، وذلك بهدف الاطلاع على التجربة المتميزة لفريق بطاقة «إسعاد»، وبحث مسألة انضمام موظفي المجلس إلى قائمة المستفيدين من الخصومات والمزايا التي تقدمها «بطاقة إسعاد» لحامليها.

وأشارت إلى أن زيارتهم للاطلاع على تجربة «إسعاد» وبحث انضمام موظفي المجلس التنفيذي لحكومة أم القيوين إلى المستفيدين من «بطاقة إسعاد»، إنما يعكس السمعة الممتازة للبطاقة، وهذا ما كان سيتحقق لولا تحفيز ومتابعة اللواء عبد الله المري، القائد العام لشرطة دبي، الذي يضع مسألة سعادة الموظفين في قائمة أولوياته.دبي - البيان