تطبيق ذكي يتيح تقديم طلب الإقامة والهوية في الوقت نفسه

المصدر: الشارقة - نورا الأمير

أعلنت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية،عن تطبيقها الذكي الذي يوفر للمتعاملين حزمة خدمات نوعية وسريعة، كاشفة عن خدمة توفير طلب تقديم الإقامة والهوية في ذات الوقت، بعد أن كان التقديم منفصلاً لكليهما.

جاء ذلك خلال لقاء نظمته الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية في ضاحية مويلح بالشارقة، وحضره العميد عارف الشامسي، المدير التنفيذي للإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بالشارقة، وخميس بن سالم السويدي رئيس دائرة شؤون الضواحي والقرى، والدكتور عبد العزيز المهيري مدير هيئة الشارقة الصحية، وتضمن التعريف بالتطبيق الجديد، وافتتاح معرض للابتكار والإبداع، بمشاركة نوعية لأصحاب الهمم.

واستمع الحضور لحزمة الخدمات الذكية التي أطلقتها الهيئة مؤخراً، حيث يمكن لجميع المتعاملين تحميل التطبيق وإجراء معاملاتهم دون اللجوء للمعاملات الورقية، والانتهاء في دقائق معدودة.

كما يتيح التطبيق لرب الأسرة إنجاز كل معاملات الكفالات الشخصية ومن خلالها يعرف الكفيل وقت انتهاء الإقامة أو قرب انتهائها، وحركة الدخول والخروج للمكفولين، كما يتيح دفع الغرامات للكفالة الشخصية والحصول على بيانات عرض صورة جواز السفر والرقم الموحد وتعديل الوضع وإلغاء الإقامة وتجديدها.