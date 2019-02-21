منافسات قوية في مهرجان الوحدات المساندة للرماية

المصدر: أبوظبي ـ مصطفى خليفة

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، يختتم مهرجان الوحدات المساندة السابع للرماية 2019 الذي يقام تحت شعار «عام التسامح» فعالياته غداً في مجمع ميادين الريف للرماية في أبوظبي، وسط منافسات قوية في التصفيات النهائية للرماية، والتي تجرى في 15 مسابقة، ومن المقرر إعلان 260 فائزاً بنهاية الفعاليات.

وبالتوازي مع منافسات الرجال والنساء في مسابقات البندقية التراثية والسكتون والشوزن سكيب، والشوزن تراب، والمسدس، استقطب المهرجان آلاف الزوار من المواطنين من مختلف الفئات العمرية ومن جميع مناطق ومدن الدولة للاستمتاع بالأجواء التراثية والفقرات الثقافية والحفلات الغنائية والعروض العسكرية التي يقدمها المهرجان يومياً منذ انطلاقة في 14 فبراير الجاري.

وشهد اللواء الركن عبد الله مهير الكتبي قائد الوحدات المساندة، مساء أمس الأول فعاليات المهرجان، واستقبل المهندس دعيج خلف العتيبي رئيس الاتحادين العربي والكويتي للرماية، المدير التنفيذي للاتحاد الآسيوي للرماية، واللواء حازم حسني أحمد عضو مجلس إدارة الاتحاد الدولي للرماية، رئيس الاتحادين الأفريقي والمصري للرماية، بحضور عدد كبير من قادة وكبار ضباط الوحدات المساندة.

فعاليات

وشهد الحضور، الفعاليات التي أقيمت بموقع القرية التراثية للمهرجان، إذ بدأت بعزف السلام الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، ثم عرض الموسيقى العسكرية للقيادة العامة لشرطة أبوظبي، تلاه عرض مجموعة الفرسان حاملي علم الدولة وأعلام القوات المسلحة وقيادة الوحدات المساندة والقيادة العامة لشرطة أبوظبي، ثم عرض رماية المدافع، حيث تمت الاستعانة بمدفعين متخصصين من طراز إنجليزي الصنع للمراسم.

وواصل نادي أبوظبي للصقارين عروضه الشيقة من خلال عرض الصيد بالتلواح، إحدى الرياضات التراثية التي تحظى باهتمام ومتابعة الجمهور، وذلك عبر استخدام الصقور المدربة في صيد الفرائس بكل مهارة حظيت بإعجاب الحضور.

وقدمت القيادة العامة لشرطة أبوظبي عرضاً لأحدث ابتكاراتها التي أطلقتها مؤخراً وهي دراجة الشرطة الذكية التابعة لإدارة الدوريات الخاصة في قطاع الأمن الجنائي بشرطة أبوظبي، وتتضمن أحدث التقنيات المتطورة، لضبط المركبات المطلوبة، التي تسلك دروباً خفية في المناطق الرملية والنائية، وبين المزارع والعزب، بعيداً عن الطرق المعبدة والتجمعات السكنية، إذ تحتوي الدراجة على كاميرا متحركة، تضم شريحة معلومات ذكية، تتحدّث تلقائياً، وتعتمد على الشبكة اللاسلكية في تحديد البيانات.

كما قام الفريق الكساندرو موسو رئيس أركان القوات البحرية الرومانية، بزيارة وحضور فعاليات المهرجان، وكان في استقباله اللواء الركن سالم علي الغفلي نائب رئيس اللجنة العليا المنظمة.

وأشاد المهندس دعيج خلف العتيبي رئيس الاتحادين العربي والكويتي للرماية بالتنظيم المميز لمهرجان الوحدات المساندة للرماية في دورته السابعة، موجهاً الشكر إلى اللواء الركن عبد الله مهير الكتبي قائد الوحدات المساندة، وإلى اللجنة المنظمة على الجهود المبذولة من أجل إخراج المهرجان بهذا الشكل الرائع.