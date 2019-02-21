عبدالله بلحيف يناقش مستقبل المركبات ذاتية القيادة في اجتماعات الأمم المتحدة

المصدر: دبي - وام

ترأس معالي الدكتور عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي، وزير تطوير البنية التحتية، وفد الدولة المشارك في اجتماعات الـدورة الـ81 للجنة النقل الداخلي التابعة للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا التي عقدت في قاعة الإمارات بمقر الأمم المتحدة في جنيف بسويسرا، وسلط معاليه الضوء على مستقبل المركبات ذاتية القيادة وتحديات العالم في الاستثمار بهذا المجال.

وألقى معالي الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي، كلمة رئيسة في اللجنة الحوارية الوزارية المخصصة للسياسات العامة بعنوان «الأتمتة في قطاع النقل» استهلها بالتعبير عن فخره واعتزازه بالرمزية العالية لعقد هذه الدورة في قاعة الإمارات، والتي تجسد الأهمية التي توليها رؤية دولة الإمارات للتعاون الدولي في صنع القرارات التي تحدد مستقبل قطاع النقل على الصعيد العالمي.

وأشاد بالمشاركة الكبيرة للدول غير الأعضاء في أعمال هذه الدورة التي تتناول مختلف جوانب مستقبل المركبات ذاتية القيادة وما يعقد عليها من آمال فيما يتصل بتحسين السلامة المرورية وتخفيض الازدحامات وزيادة قدرة كافة فئات المجتمع على التنقل، ناهيك عن المنافع المتوقعة فيما يتصل بتخفيض الانبعاثات الناجمة عن قطاع النقل.

وأشار معاليه في كلمته إلى أن المركبات ذاتية القيادة الجاري تطويرها واختبارها - التي تعتمد على تقنية المركبات الكهربائية - أصبحت أمرا واقعا، حيث باشرت بعض الدول المتقدمة بوضع التشريعات المنظمة لها، إلا أن معظم الاقتصادات النامية والتي يشكل سكانها أكثر من ثلثي سكان العالم ستواجه تحديات كبيرة في الاستثمار في هذا المجال بما يمكنها من تحقيق المنافع المرجوة من هذه التقنية.